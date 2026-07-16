Alejandro Fabbri: "Esta es la mejor Selección de la historia del fútbol argentino"

La clasificación de Argentina a una nueva final del Mundial dejó una certeza para el periodista deportivo Alejandro Fabbri: el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya ocupa el lugar más alto en la historia del fútbol argentino, más allá del resultado que obtenga en la definición frente a España.

En diálogo con Hoja de Ruta, el histórico periodista sostuvo que el ciclo de Scaloni logró algo inédito por la continuidad de sus éxitos y por la vigencia de un plantel que, lejos de relajarse tras consagrarse campeón del mundo, volvió a competir al máximo nivel.

"Somos testigos de la mejor Selección de la historia del fútbol argentino. Gane o pierda el domingo, ya está", dijo.

Fabbri fundamentó su afirmación en el recorrido del equipo durante los últimos cinco años: la conquista de dos Copas América, el histórico triunfo sobre Brasil en el Maracaná, el Mundial de Qatar y una nueva final mundialista.

"Se decía que después de ganar un Mundial los jugadores se relajaban o se aburguesaban. Esta Selección demostró exactamente lo contrario", señaló.

"Inglaterra terminó jugando como un equipo chico"

El periodista también analizó el desarrollo de la semifinal y consideró que Argentina fue ampliamente superior.

Según destacó, desde el gol inglés hasta el segundo tanto argentino, la Albiceleste monopolizó la posesión de la pelota y obligó al rival a refugiarse cerca de su arco.

"Inglaterra terminó jugando como un equipo chico, metido en su área. Nunca vi algo así en una selección que pretende ser candidata."

Para Fabbri, la decisión táctica del entrenador inglés fue determinante en el resultado y permitió que Argentina dominara el partido durante gran parte del segundo tiempo.

El recambio ya está hecho

Consultado sobre el futuro del seleccionado, descartó que esta generación llegue a su fin después del Mundial.

A excepción de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, consideró que la mayoría del plantel todavía tiene edad para competir al máximo nivel y recordó que el recambio comenzó incluso antes de la Copa del Mundo anterior.

"Messi es casi el abuelo del grupo. Después, la mayoría está en plenitud y puede seguir muchos años más", dijo.