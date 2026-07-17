Corrientes mantiene el Fan Fest en la Poncho Verde por cábala para la final del Mundial

La Municipalidad de Corrientes confirmó que el Fan Fest para seguir la final del Mundial volverá a realizarse en la rotonda Poncho Verde, el mismo escenario que acompañó a la Selección argentina durante toda la competencia.

El secretario de Turismo y Deportes municipal, José Sand, explicó en el programa Hoja de Ruta que la decisión respondió al pedido de los vecinos y al fuerte sentido de pertenencia que adquirió el lugar a medida que avanzó el torneo.

"Los vecinos pidieron hacer en la Poncho Verde por cábala. Un poco cabuleros somos todos y rápidamente decidimos hacerlo ahí", expresó.

Un punto de encuentro para toda la ciudad

Sand recordó que, inicialmente, la propuesta contemplaba llevar el Fan Fest a distintos barrios de la capital, pero la convocatoria creciente terminó consolidando a la Poncho Verde como el espacio elegido por los hinchas.

Según indicó, en cada partido asistieron vecinos de distintos sectores de la ciudad, incluso de barrios alejados.

"Encontramos gente de Molina Punta, Apipé, Mil Viviendas, Industrial, Barrio Popular, Bejarano. La distancia no es un impedimento; el punto de encuentro evidentemente es ahí", sostuvo.

Convivencia y participación

El funcionario destacó el comportamiento del público durante cada encuentro y señaló que no se registraron incidentes.

Además, remarcó que muchos asistentes colaboran con la limpieza del predio una vez finalizado cada evento.

"Los vecinos cuidan este tipo de espectáculos. Entienden que es un espacio que hay que dejar en condiciones y eso nos llena de satisfacción", dijo.

También explicó que la actividad genera movimiento económico para los comercios de la zona y brinda un espacio para emprendedores locales.

La final se vivirá con el mismo formato

De cara al encuentro decisivo del domingo, Sand aseguró que la organización mantendrá el mismo esquema que se utilizó durante todo el Mundial. "Todo igual. No toquemos nada, que así nos está yendo bien", dijo.

El predio abrirá dos horas antes del partido, con juegos, premios y actividades recreativas organizadas por distintas áreas municipales y empresas que acompañan la propuesta.

Invitación para el domingo

Finalmente, el secretario invitó a los correntinos a participar del último Fan Fest del Mundial y pidió mantener el clima familiar que caracterizó a las jornadas anteriores.

"La única condición es ir a alentar con buenos modales, siendo solidarios y respetuosos, y llevando un atuendo con los colores de la Selección", concluyó.