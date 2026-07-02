Camau Espínola aseguró que la llegada de Santilli "abre una nueva etapa de diálogo"

El senador nacional Carlos 'Camau' Espínola consideró que la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Gobierno nacional, las provincias y el Congreso, al destacar su capacidad de diálogo y consenso.

En diálogo con Hoja de Ruta, Espínola sostuvo que la salida de Manuel Adorni del cargo era una decisión necesaria para destrabar la gestión. "Santilli tiene una excelente relación con todos los sectores, con los gobernadores y con los legisladores. Eso genera otra dinámica y otra expectativa para el futuro", afirmó.

El legislador señaló que el nuevo jefe de Gabinete podrá facilitar la articulación política que, según dijo, no existía durante la gestión anterior. "Con Santilli vamos a poder articular. Entiende las necesidades de cada provincia y eso permite discutir las cosas importantes para el país", expresó.

En ese sentido, remarcó que una de las prioridades seguirá siendo el reclamo de las provincias por los recursos que les corresponden. "Nosotros trabajamos junto al gobernador para reclamar lo que le corresponde a Corrientes. Queremos una nueva Argentina, pero también que se cumpla con los recursos de las provincias y que se impulsen inversiones que reactiven la economía", sostuvo.

Por otra parte, Espínola adelantó que el Senado retomará en los próximos días el debate del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que aún no logró consenso en comisión.

Finalmente, al ser consultado sobre el escenario político de cara a 2027, consideró que el desafío será fortalecer el diálogo institucional. "Queremos que a la Argentina le vaya bien. Hay que generar calma, discutir las leyes necesarias y lograr que la gente vuelva a creer en la política", concluyó.