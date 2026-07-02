Advierten que la caída del consumo y la morosidad afectan a la recaudación

La disminución de la actividad económica y el crecimiento de la morosidad en los hogares continúan impactando en las cuentas públicas. Así lo aseguró el contador Martín Barrionuevo, quien explicó que la baja en la recaudación nacional se traduce en una menor coparticipación para las provincias y los municipios.

En diálogo con Hoja de Ruta, señaló que, tras un leve repunte registrado en mayo impulsado por el impuesto a las Ganancias, junio volvió a mostrar una caída de los recursos. "El IVA no recupera porque la actividad económica sigue débil y eso repercute directamente en la coparticipación", sostuvo.

Barrionuevo también vinculó esta situación con el deterioro de la economía familiar. Según indicó, el aumento del endeudamiento y, sobre todo, de la morosidad refleja que muchas familias recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos.

"Una cosa es endeudarse para comprar un bien y otra muy distinta es hacerlo para pagar el supermercado. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser individual y pasa a ser macroeconómico", afirmó.

El economista advirtió que en el último año se incorporaron alrededor de 2,5 millones de nuevos deudores en mora, lo que dificulta el acceso futuro al crédito y limita una de las herramientas con las que el Gobierno nacional busca impulsar la recuperación económica.

Además, señaló que el problema es especialmente visible entre los jóvenes y en quienes utilizan créditos otorgados por billeteras virtuales y entidades no bancarias, donde los índices de mora son más elevados.

Respecto de las perspectivas, Barrionuevo consideró que una eventual mejora del salario por encima de la inflación no será suficiente para revertir el escenario mientras las familias continúen destinando una parte importante de sus ingresos al pago de intereses.

"Podés tener un pequeño aumento del poder adquisitivo, pero si al mismo tiempo debés afrontar cuotas cada vez más altas, la realidad económica de esas familias no cambia", concluyó.