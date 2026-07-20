"La tristeza también educa": qué nos dejó la derrota de la Selección

La psicóloga infantojuvenil Camila González Nazer analizó en Hoja de Ruta el impacto emocional que dejó el triunfo de España por la Copa del Mundo disputada con la Selección Argentina y explicó por qué este equipo logró movilizar mucho más que la pasión por el fútbol.

"La Selección despertó algo que hacía mucho tiempo estaba dormido: el orgullo de ser argentinos", sostuvo.

Para la especialista, el fenómeno construido alrededor del equipo de Lionel Scaloni excede ampliamente lo deportivo. La identificación con los jugadores, el liderazgo de Messi y el sentido de pertenencia que generó el grupo terminaron convirtiéndose en una experiencia colectiva capaz de atravesar generaciones.

"Nos empezaron a despertar otras cosas que trascienden al fútbol", resumió.

Darle lugar a la tristeza

Lejos de minimizar el impacto emocional de la derrota, González Nazer considera que la tristeza debe ser aceptada y transitada, especialmente por los más chicos.

"Hay que darle lugar a la tristeza, a la frustración y empezar, con el paso del tiempo, a rescatar todo lo positivo que nos dejó esta Selección", indicó.

La psicóloga explicó que niños y adultos vivieron el partido con una intensidad similar y que muchos chicos expresaron su frustración a través del llanto. En ese contexto, destacó que el rol de los adultos resulta determinante.

Los chicos aprenden mirando

Durante la entrevista recordó una reflexión publicada por el pediatra correntino Flavio Serra: los niños observan cómo los adultos procesan las derrotas.

"Somos el modelo de cómo ellos aprenden a gestionar sus emociones."

Por eso, sostuvo que no alcanza con reconocer que uno está triste o enojado: también es necesario enseñar que cada emoción tiene un contexto y una manera adecuada de expresarse.

"Las emociones necesitan un lugar, un contexto y una forma."

Messi y Scaloni, referentes más allá del fútbol

Para la psicóloga, el liderazgo de Lionel Messi y Lionel Scaloni representa uno de los grandes aprendizajes que deja este proceso.

Los describió como referentes que, sin proponérselo, transmitieron valores como la resiliencia, el trabajo en equipo, la humildad y la perseverancia.

Según explicó, en una sociedad atravesada por conflictos y divisiones, la Selección logró convertirse en uno de los pocos espacios capaces de generar identificación colectiva.

"El fútbol vino a limpiar un poco toda esa contaminación que tenemos en otros ámbitos."

El verdadero legado

La psicóloga consideró que el tiempo permitirá comprender con mayor claridad el impacto que tuvo este equipo.

Más allá del resultado, afirmó que millones de chicos crecieron viendo ejemplos de esfuerzo, compañerismo y superación.

"El talento siempre estuvo acompañado por alguien que creyó en ellos, que sostuvo sus sueños y les dio un lugar al que volver."

Quizás, concluyó, ese sea el verdadero triunfo que deja esta generación: haber demostrado que todavía existen historias capaces de unir a un país entero y dejar enseñanzas que permanecerán mucho después de que termine el Mundial.