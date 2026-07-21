Deudas por $350 millones y caminos rurales: los desafíos que enfrenta Garaví

El intendente de Garaví, Jerobán Márquez, aseguró que el municipio atraviesa un proceso de recuperación económica y administrativa luego de la declaración de emergencia, mientras aguarda avances en la investigación judicial por deudas que, según estimó, alcanzarían los $350 millones.

En diálogo con Hoja de Ruta, el jefe comunal explicó que la gestión trabaja en el ordenamiento de las cuentas y en el cuidado de los recursos disponibles, priorizando los servicios esenciales y las necesidades más urgentes de la comunidad.

“Seguimos atravesando un proceso de recuperación. Hemos ordenado muchos aspectos de la administración, pero todavía queda camino por recorrer. Cada peso que ingresa lo cuidamos y atendemos las necesidades prioritarias”, señaló.

Una deuda de $350 millones bajo investigación

Márquez confirmó que las deudas heredadas por el municipio se encuentran bajo investigación judicial, luego de que la actual gestión realizara las presentaciones correspondientes.

Según explicó, se trata de obligaciones que no contarían, de acuerdo con la información relevada por la administración, con documentación respaldatoria suficiente.

“No hay un respaldo, no hay un papel, no hay un comprobante, no hay convenio, no hay nada. Entonces, que la Justicia investigue y haga su trabajo como corresponde”, afirmó.

El intendente estimó que el monto de las deudas en cuestión ronda los $350 millones, una cifra que representa aproximadamente el equivalente a cinco o seis meses de coparticipación municipal, considerando que Garaví recibe alrededor de $70 millones mensuales, aunque aclaró que el monto puede variar.

En ese contexto, remarcó que la declaración de emergencia económica busca preservar los recursos municipales mientras avanza la investigación y se resuelve la situación de los embargos que afectan las cuentas de la comuna.

El municipio avanza con la reparación de los caminos rurales

Márquez destacó que la gestión municipal se encuentra trabajando en el mantenimiento y recuperación de los caminos rurales, con el objetivo de mejorar la transitabilidad para los vecinos de las zonas productivas. Para llevar adelante estas tareas, el municipio cuenta con la colaboración de localidades de la región que facilitaron maquinaria para poder avanzar con los trabajos.

El intendente señaló que en algunos sectores de Garaví hacía alrededor de 14 años que no ingresaba maquinaria para realizar tareas de mantenimiento.

“Mediante la colaboración de los municipios de la zona estamos llevando adelante la reparación de los caminos de los vecinos rurales”, sostuvo.

Además, pidió a los vecinos y a quienes utilizan vehículos pesados que colaboren con el cuidado de los caminos recientemente intervenidos, especialmente durante los días de lluvia.

“Les pedimos que, dentro de lo posible, los camiones y tractores no transiten por los caminos que fueron reparados recientemente para poder cuidarlos y permitir que se compacten”, explicó.

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