La Municipalidad de Corrientes avanza con obras en más de 40 espacios públicos

La Municipalidad de Corrientes lleva adelante un plan de intervención en distintos puntos de la ciudad que incluye mejoras en más de 40 espacios públicos, obras de accesibilidad, mantenimiento de plazas, limpieza de desagües y trabajos de pavimentación. Así lo explicó el secretario de Obras Públicas, Juan Sebastián Gómez de la Fuente, en diálogo con Hoja de Ruta, por el streaming de El Litoral.

El funcionario señaló que las obras tienen como objetivo mejorar la calidad urbana y la accesibilidad en los distintos barrios de la ciudad. Entre las intervenciones se encuentran la construcción de rampas, mejoras en juegos infantiles, espacios de calistenia, áreas de descanso y sectores deportivos.

En ese sentido, destacó la importancia de las obras de accesibilidad, como las 75 nuevas rampas que fueron incorporadas en distintos puntos de la ciudad.

“Para muchos puede pasar desapercibido, pero para otras personas este tipo de intervenciones es fundamental. Sabemos que faltan muchísimas más por hacer, pero es importante que la accesibilidad sea una prioridad en la planificación”, sostuvo.

Puesta en valor de plazas y espacios públicos

Gómez de la Fuente explicó que las intervenciones se definen a partir de las necesidades planteadas por los propios vecinos y que se organizan teniendo en cuenta las prioridades de cada zona.

Como ejemplo, mencionó la puesta en valor de la Plaza José Hernández del barrio Anahí, donde se realizaron trabajos en veredas, accesibilidad y espacios de estar, además de la construcción de cordón cuneta para facilitar el acceso al lugar.

El funcionario remarcó que las obras también incluyen la reparación y mejora del mobiliario urbano y los juegos infantiles, tareas que se realizan de manera coordinada entre diferentes cuadrillas municipales.

En materia de iluminación, destacó además el recambio de más de 50 luminarias por artefactos LED en el parque Mitre, una intervención que, según señaló, permite mejorar la iluminación y contribuir a la seguridad y al uso del espacio público.

Preparación ante posibles lluvias intensas

Otro de los ejes de trabajo está relacionado con la prevención ante el fenómeno de El Niño y la posibilidad de que se registren lluvias de gran intensidad.

En ese contexto, el secretario de Obras Públicas explicó que el Municipio viene realizando trabajos de limpieza y mantenimiento de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad.

Además, señaló que la Municipalidad incorporó una máquina desobstructora que permitirá agilizar las tareas de limpieza de conductos y sumideros.

“Tenemos cuadrillas municipales que limpian los desagües de lunes a lunes y con esta máquina esa velocidad de trabajo es mucho mejor. Nos permite tener los conductos existentes en las condiciones más óptimas para hacerle frente a esta situación”, explicó.

Entre las obras mencionadas también se encuentra un importante trabajo de desagües pluviales en el barrio San Antonio, una zona que históricamente presenta problemas de anegamiento durante los períodos de lluvia.