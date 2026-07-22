Puente Monte Caseros–Bella Unión: buscan incluir la obra en el Presupuesto 2027

El proyecto para construir un puente internacional que conecte Monte Caseros con Bella Unión volvió a tomar impulso tras las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional por el gobernador Juan Pablo Valdés.

El intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, confirmó que trabajan para que la obra sea incluida en el Presupuesto 2027 y destacó el compromiso verbal que recibió del ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar con el proyecto.

En diálogo con Hoja de Ruta, Álvarez explicó que el encuentro con el funcionario nacional permitió poner en agenda una iniciativa que, según señaló, no estaba contemplada entre las prioridades del Gobierno. Ahora, el municipio prepara un informe con los fundamentos sociales, políticos y económicos del proyecto para respaldar su incorporación al presupuesto.

“Obtuvimos de palabra el compromiso del ministro Caputo de trabajar en el puente Monte Caseros-Bella Unión. Él me dijo sinceramente que no lo tenían en su radar, pero para eso sirven las reuniones: para que quienes vivimos en la región podamos aportar nuestro conocimiento”, sostuvo.

Cabe destacar que el gobernador Valdés se reunió con el Jefe de Gabinete Diego Santilli esta semana por el tema.

El intendente destacó que el puente permitiría fortalecer la integración entre Argentina y Uruguay y generar nuevas oportunidades para el desarrollo productivo y logístico de la región. La obra contempla un tramo de aproximadamente 1,5 kilómetros sobre el río, aunque la conexión completa entre ambas cabeceras alcanza unos 12 kilómetros.

Según explicó Álvarez, el proyecto también tendría impacto en el tránsito de cargas, ya que permitiría descongestionar otros pasos fronterizos. Estimó que entre un 25% y un 30% de los camiones que actualmente circulan por el corredor Paso de los Libres-Uruguayana podrían utilizar esta nueva conexión.

El proyecto, que contempla un puente de costo compartido entre Argentina y Uruguay, tuvo estudios previos y cuenta con una traza definida luego de analizar seis alternativas. También se realizaron reuniones con propietarios de ambos lados de la frontera y audiencias públicas.

Uno de los principales desafíos actuales es conseguir el financiamiento. Álvarez señaló que ninguno de los dos países busca asumir nueva deuda y que una de las alternativas que se analiza es la participación de inversores privados, con mecanismos como el cobro de peajes para recuperar la inversión.

Si el proyecto logra ser incorporado al Presupuesto 2027 y se concreta el esquema de financiamiento, la etapa siguiente será la licitación. La empresa adjudicataria tendría seis meses para elaborar el proyecto ejecutivo y luego se estima un plazo de 36 meses para la ejecución de la obra.