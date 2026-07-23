Histórico premio en Palermo: "El reconocimiento es 100% de mi padre"

La presencia correntina volvió a destacarse en la Exposición Rural de Palermo. Esta vez, de la mano de la cabaña El Nazareno, de la localidad de La Cruz, que obtuvo el máximo reconocimiento en la raza Romney Marsh con el ejemplar "Yiyí de La Cruz", consagrado Gran Campeón Macho.

El premio representa un reconocimiento al trabajo sostenido durante más de cuatro décadas por la familia Gianelli, que desarrolló su producción en campos bajos y de malezal del departamento de San Martín. En diálogo con Hoja de Ruta, Fernando Gianelli destacó especialmente la trayectoria de su padre, Gerardo, a quien atribuyó el mérito del reconocimiento.

“El reconocimiento en un 100% es para mi padre, que es el gestor de todo esto. La pasión que tiene por la oveja es increíble”, sostuvo.

El animal premiado fue criado en Corrientes y, según explicó Gianelli, reúne las características buscadas para la raza: tamaño, desarrollo, capacidad de producir carne, un excelente vellón y una destacada cabeza.

“Es perfecto por donde lo mires. Tiene tamaño, pecho, costilla, mete kilos de carne por todos lados, tiene un excelente vellón y una excelente cabeza”, describió.

Para la familia, el premio tiene un valor especial porque representa el resultado de más de 40 años de inversión y selección genética. Además, adquiere una dimensión particular por las condiciones en las que fue criado el ejemplar, lejos de las zonas consideradas más favorables para la producción ganadera.

“Nosotros estamos en Corrientes, en el departamento de San Martín, en campos bajos, campos de malezal, y competimos con la zona núcleo del país, con lo mejor de lo mejor”, explicó Gianelli.

El ejemplar, que cuenta con pedigree y fue presentado exclusivamente para competir, no será comercializado. La intención de la familia es conservarlo en la cabaña para continuar trabajando en el mejoramiento genético.

El desafío de producir ovinos en Corrientes

Más allá del reconocimiento obtenido en Palermo, Gianelli aprovechó la oportunidad para poner sobre la mesa una problemática que atraviesa a la producción ovina: la falta de incentivos para el desarrollo de la actividad.

El productor consideró que Corrientes tiene un enorme potencial, pero advirtió que actualmente existen dificultades tanto para comercializar la lana como para colocar la carne ovina.

“Hoy la oveja no vale nada. Ahí es donde está la clave que veo: la provincia y los municipios podrían incentivar la carne ovina y la lana”, señaló.

Entre las principales dificultades, mencionó la falta de esquiladores y de infraestructura para la faena. Según explicó, en La Cruz deben recurrir a trabajadores de otras localidades o incluso de otras provincias para realizar la esquila, mientras que el costo del servicio puede superar el valor obtenido por la venta de la lana.

A esto se suma la falta de frigoríficos habilitados para la faena ovina, una situación que, según Gianelli, desalienta a muchos productores y lleva a la liquidación de majadas.