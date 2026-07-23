Mercedes tendrá un servicio de colectivo municipal mientras se define la licitación

El intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, confirmó en Hoja de Ruta que el municipio puso en funcionamiento un servicio de transporte público gratuito para los vecinos, luego de que la empresa que estaba a cargo abandonara la prestación.

Mientras avanza una nueva licitación, el municipio dispuso un colectivo para cubrir parte de los recorridos y anticipó que desde el lunes, con el inicio de las clases, se ampliarán los horarios para facilitar también el traslado de los estudiantes.

Además, Cemborain confirmó que el municipio puso a disposición otro colectivo para trasladar gratuitamente a unos 32 chicos desde un paraje ubicado a unos 20 kilómetros de la Escuela Secundaria de Boquerón.

Situación económica compleja

Durante la entrevista, el intendente también se refirió a la situación económica y reveló un dato que refleja la demanda laboral en la ciudad: aseguró que, de las personas que recibe semanalmente en sus audiencias, cerca del 85% concurre en busca de trabajo.

"El 85 por ciento aproximado buscaban trabajo", señaló Cemborain, quien reconoció que la situación económica "no está bien para nadie", aunque se mostró optimista sobre el futuro: "Estoy convencido que va a mejorar. No podemos ir para atrás".