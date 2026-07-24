Corrientes impulsa la modernización de gestión: "Buscamos hacerle la vida más simple al vecino"

A siete meses del inicio de Claudio Polich como intendente, la secretaria general de la Municipalidad de Corrientes, Florencia Ojeda, calificó como "positivo" el balance de la administración local. En diálogo con Hoja de Ruta, la funcionaria destacó la consolidación del equipo de trabajo y adelantó que avanzan en herramientas de modernización para optimizar la gestión.

"Estamos trabajando muchas horas. Lo más destacable es que consolidamos el equipo y logramos articular las distintas áreas. Todos somos la 'Muni", dijo Ojeda, quien además resaltó que se trata de un gabinete con un promedio de edad de 40 años.

Gestión e integración de datos

Durante la entrevista, la secretaria general anunció que el Ejecutivo local trabaja en el lanzamiento de una aplicación interna destinada a optimizar la información de las distintas áreas y agilizar la respuesta a los vecinos.

La funcionaria explicó que la iniciativa forma parte de una estrategia de modernización y se apoya en una mesa de gestión de datos que reúne información y reclamos de todas las oficinas municipales. El objetivo, sostuvo, es hacer más eficiente la administración y reducir los tiempos de los trámites.

"En el corto plazo lanzaremos una aplicación interna que nos va a servir para optimizar todos los trámites que tienen las distintas áreas. Esto ayudará a mejorar el tiempo del vecino y está próximo a salir", afirmó y remarcó que se trata de una herramienta de desarrollo propio.

Ojeda señaló que la aplicación será, en una primera etapa, de uso interno. De todos modos, agregó que el proyecto tendrá nuevas instancias de desarrollo.

La secretaria general sostuvo que el desafío es coordinar el trabajo de todas las áreas bajo un mismo criterio. "Desde el municipio buscamos hacerle la vida más simple al vecino. Queremos que sea más ágil el acercamiento hacia la gestión municipal", expresó.

También destacó que ante reclamos y necesidades están abiertas las herramientas de la línea 147 y el Munibot.

Prevención ante El Niño

Respecto de la posible llegada del fenómeno El Niño, la funcionaria afirmó que la Municipalidad coordina acciones con el Gobierno provincial para reforzar las tareas preventivas.

"El intendente fue parte de la convocatoria del gobernador, Juan Pablo Valdés, donde se trazaron los lineamientos a seguir en cuanto a prevención y las proyecciones", recordó.

También explicó que, tras las intensas lluvias registradas en diciembre, se identificaron las obras en sectores donde el escurrimiento del agua presenta mayores dificultades. Además, destacó la incorporación de dos camiones desobstructores propios, que ya se encuentran operativos y permiten limpiar cámaras y desagües para mejorar el drenaje pluvial.

Tránsito y ordenamiento vial

Durante la entrevista, Ojeda también se refirió a la política de ordenamiento vial y aseguró que el cumplimiento de las normas debe entenderse como una herramienta para preservar vidas.

"No podemos seguir discutiendo respecto a las infracciones. El orden en el tránsito es una de las responsabilidades que tenemos como gestión; estamos hablando de preservar vidas."

En ese sentido, recordó que el Municipio firmó un convenio con el Ministerio de Educación para desarrollar capacitaciones de educación vial en instituciones escolares de la capital. Por último, anticipó: "la cuestión de operativizar cuándo llega la sanción es uno de los temas que trabajamos fuerte para el corto plazo".

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