Lorena Lazaroff asumió la presidencia del PRO Corrientes y llamó a recuperar la unidad

La diputada provincial Lorena Lazaroff asumió la presidencia del PRO Corrientes luego de que se presentara una lista de consenso que marca el inicio de un proceso de normalización del partido, tras el período de intervención.

En diálogo con Hoja de Ruta, la nueva titular del espacio destacó el respaldo recibido por parte de dirigentes de distintas localidades y departamentos de la provincia y aseguró que la nueva conducción tendrá un carácter federal, con una importante participación de jóvenes que venían desarrollando tareas de militancia en sus territorios.

“Quiero agradecer profundamente a la mayoría de los dirigentes que depositaron esa confianza en este equipo para conducir el PRO Corrientes. Lo asumo con responsabilidad, con humildad y con un compromiso por sobre todas las cosas de trabajar por un partido cada vez más fuerte”, sostuvo Lazaroff.

La dirigente explicó que durante el período de intervención comenzaron a recorrer la provincia y a mantener reuniones con referentes locales, un proceso que permitió avanzar en la construcción de un espacio común.

“Cuando nos dimos cuenta, estábamos con un equipo sumamente fortalecido y, la verdad, estoy orgullosa de que hoy podamos haber llegado a ese acuerdo y que se haya conformado este consejo verdaderamente federal”, señaló.

El desafío de recuperar la identidad del PRO

Uno de los principales objetivos planteados por la nueva conducción es recuperar la identidad del partido y fortalecer su estructura interna. En ese sentido, Lazaroff remarcó que la unidad partidaria será una prioridad.

“Queremos la unidad partidaria por sobre todas las cosas, eso es no negociable”, afirmó.

La nueva presidenta del PRO Corrientes reconoció que las divisiones internas de los últimos años estuvieron vinculadas, en parte, a la fuerte interna nacional entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que tuvo repercusiones dentro del espacio provincial.

En ese marco, destacó el acuerdo alcanzado con sectores que anteriormente habían competido en listas diferentes y valoró especialmente la decisión de priorizar la unidad por encima de las candidaturas personales.