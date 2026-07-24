Ojos del Cielo: drones, tecnología y articulación para prevenir incendios en Iberá

La Fundación Yetapá avanza en un proyecto financiado por la Unión Europea que busca fortalecer la prevención de incendios y emergencias en el Iberá. La iniciativa contempla capacitaciones, formación de pilotos de drones y la articulación entre organismos públicos, fuerzas de seguridad, guardaparques y emprendedores turísticos.

La Fundación Yetapá recibió la visita del embajador de la Unión Europea en Argentina, en el marco del proyecto “Ojos del Cielo”, una iniciativa que busca incorporar tecnología y fortalecer la articulación institucional para prevenir incendios y otras emergencias en los Esteros del Iberá.

La directora de la Fundación Yetapá, Mariana Balestrini, explicó que la organización obtuvo hace dos años una subvención de la Unión Europea y que actualmente transita el último año de ejecución del proyecto. La iniciativa posicionó a la fundación entre las diez organizaciones no gubernamentales de Argentina seleccionadas para recibir este financiamiento.

“El proyecto Ojos del Cielo tiene que ver con esto de ver al Iberá desde arriba con drones”, explicó Valestrini durante una entrevista con Hoja de Ruta. La propuesta surge a partir de la necesidad de complementar el desarrollo turístico sostenible con nuevas estrategias de adaptación y prevención frente al cambio climático.