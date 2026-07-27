Reforma electoral: Hadad advirtió que el Gobierno tendría los votos para avanzar

El diputado nacional por Corrientes, Raúl Hadad (PJ), analizó el escenario político y legislativo de cara a la reanudación de la actividad en el Congreso y anticipó que uno de los principales temas de agenda será la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.

En diálogo con Hoja de Ruta, Hadad explicó que, en primer término, la Cámara de Diputados tratará la modificación de la normativa vinculada a la propiedad de la tierra, un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Según estimó, el debate podría darse durante la primera semana de agosto. Luego, el Congreso avanzaría sobre la reforma electoral.

El legislador adelantó que su espacio se opondrá a la eliminación de las PASO y señaló que también existe preocupación por los cambios que el oficialismo pretende introducir en el financiamiento de los partidos políticos.

“A mí me preocupa más lo que quieren hacer con el financiamiento de los partidos políticos”, sostuvo Hadad. En ese sentido, explicó que desde su bloque trabajan en una propuesta alternativa que buscará ser presentada una vez que se reactiven las comisiones legislativas.

Respecto de las posibilidades del oficialismo para conseguir los votos necesarios, el diputado consideró que el Gobierno cuenta con herramientas para negociar con los mandatarios provinciales. “Yo creo que el Gobierno va a lograr juntar los votos necesarios porque tiene las herramientas institucionales para poder hacerlo”, afirmó.

Para Hadad, la eliminación de las PASO podría beneficiar al oficialismo al dificultar la organización de la oposición. “Es dejarle sin herramientas de orden a la oposición, básicamente”, planteó durante la entrevista.

En relación con el escenario político de cara a las elecciones del próximo año, el diputado reconoció que la oposición atraviesa un proceso de fuertes discusiones internas, aunque consideró que ese debate puede ser necesario para construir una alternativa electoral.

“Creo que ahora se está en un proceso de mucha discusión interna”, señaló, aunque admitió que en algunos casos las diferencias terminan generando un desgaste dentro del espacio opositor.

En ese sentido, Hadad marcó una diferencia con la experiencia de 2019, cuando, según su mirada, se logró construir una alianza electoral pero no una estructura sólida para gobernar. “No se armó bien para gobernar una vez ganadas las elecciones”, sostuvo.

El legislador consideró que las discusiones actuales podrían servir para llegar a las elecciones de 2027 con un programa de gobierno definido. “Yo creo que el año que viene vamos a tener y a presentar una alternativa a la ciudadanía que trate de sacar a la Argentina de la situación en la que está”, afirmó.

Así, mientras el Congreso se prepara para retomar su actividad, el debate sobre la reforma electoral y la reorganización de los espacios opositores comienzan a ocupar un lugar central en la agenda política nacional.