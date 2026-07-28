Gabur: “Tenemos que abrir nuevos mercados si queremos insertar nuestros productos”

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur, destacó el trabajo que lleva adelante el Gobierno provincial para fortalecer los vínculos internacionales, abrir nuevos mercados para la producción local y generar condiciones que permitan atraer inversiones.

En diálogo con Hoja de Ruta, la funcionaria se refirió a las recientes visitas de representantes diplomáticos de la Unión Europea, China, Turquía e India y consideró que forman parte de una estrategia destinada a mostrar las potencialidades productivas de Corrientes ante distintos mercados internacionales.

“Lo que tenemos que generar son estas relaciones que permiten que después los empresarios de ambos países puedan avanzar con los negocios”, explicó Gabur. En ese esquema, señaló que el papel del Estado consiste principalmente en generar las condiciones necesarias para facilitar posteriormente los acuerdos entre privados.

La ministra explicó que las visitas diplomáticas funcionan como un primer acercamiento para que otros países conozcan qué produce Corrientes y cuáles son sus posibilidades de inversión. A partir de allí comienza un proceso que incluye contactos entre empresarios, análisis de aranceles, requisitos fitosanitarios y gestiones ante organismos nacionales.

India, un mercado con potencial para la yerba mate

Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de ampliar la presencia de la yerba mate correntina en India, especialmente ante la situación que atraviesa actualmente el sector yerbatero.

Gabur sostuvo que el mercado interno argentino tiene un margen limitado para continuar creciendo y que, frente a ese escenario, resulta necesario buscar nuevos consumidores. “Tenemos que abrir nuevos mercados si queremos insertar este producto tan noble y comercializarlo”, afirmó.

India aparece como un destino particularmente atractivo debido a su enorme población y a su tradición de consumo de infusiones. La estrategia, explicó la funcionaria, consiste en presentar la yerba mate no solamente bajo la forma tradicional argentina, sino también como una bebida que puede prepararse de diferentes maneras y adaptarse a los hábitos del consumidor indio.

El proceso también requirió superar barreras comerciales. Inicialmente, la yerba mate podía ingresar dentro de categorías sujetas a mayores aranceles, como los tés o los productos exóticos. A partir de gestiones de la Embajada argentina y Cancillería, se comenzó a trabajar para conseguir una clasificación diferente para el producto.

Actualmente, según detalló Gabur, el agregado comercial argentino en India trabaja para vincular a potenciales importadores de ese país con empresas correntinas.

“Es todo paso a paso”, señaló la ministra, aunque destacó la dimensión que podría alcanzar el mercado: “Con que nosotros tengamos un 1% del mercado, es un montón”.

China y las inversiones en logística

La visita de representantes chinos también abrió conversaciones vinculadas con posibles inversiones. Gabur confirmó que se proyectan rondas de negocios y señaló que el embajador estuvo acompañado por empresarios que mantuvieron encuentros durante su paso por Corrientes.

Entre las áreas consideradas estratégicas aparece la infraestructura logística. La ministra señaló especialmente la necesidad de inversiones ferroviarias que permitan trasladar de manera más eficiente la producción provincial hacia los puertos.

“Tenemos mucha materia prima e industrializada para trasladar a nuestros puertos, y para eso necesitamos mejorar la logística”, explicó. Entre los sectores que podrían beneficiarse mencionó especialmente a la forestoindustria y la producción yerbatera.

Nuevos destinos para el sector textil

Gabur también se refirió a la situación de la industria textil y aseguró que la Provincia trabaja junto con Nación para acompañar al sector y encontrar nuevas posibilidades comerciales.

Entre los mercados analizados mencionó Brasil y nuevamente India, donde existirían oportunidades para la producción de las hilanderías correntinas. Las gestiones se realizan junto con la Secretaría de Producción de la Nación y Cancillería.