Adolfo Escobar: "El Puerto de Ituzaingó estará operativo a fin de año"

El Puerto de Ituzaingó atraviesa la etapa final del proceso necesario para comenzar a operar. Así lo confirmó el director de Transporte Fluvial y Puertos de Corrientes, Adolfo Escobar a Hoja de Ruta, quien aseguró que la Provincia trabaja con la expectativa de completar las habilitaciones y obras pendientes antes de finalizar el año.

“Entendemos que para fin de año vamos a tener un puerto operativo”, afirmó Escoba, al referirse a uno de los principales proyectos de infraestructura logística de Corrientes.

La obra civil del puerto fue finalizada e inaugurada hacia fines del año pasado y, desde entonces, comenzaron las gestiones ante los organismos nacionales encargados de autorizar su funcionamiento.

Según explicó el funcionario, los trámites administrativos ante la autoridad portuaria nacional ya fueron presentados, mientras que actualmente se trabaja para completar los requerimientos correspondientes a Aduana.

Entre las intervenciones pendientes aparecen obras menores pero necesarias para obtener la habilitación definitiva: la instalación del cerco perimetral, cámaras de vigilancia con sensores térmicos y reconocimiento facial, la colocación de una balanza y la construcción del tinglado destinado al escáner aduanero.

Interés de empresas de la región

La puesta en funcionamiento del puerto podría modificar considerablemente el esquema logístico del norte correntino y también convertirse en una alternativa para cargas provenientes de países vecinos.

Escobar aseguró que existen consultas periódicas de empresas exportadoras interesadas en utilizar la infraestructura. Actualmente, parte de esas consultas están dirigidas al Puerto de Corrientes, pero el escenario podría cambiar cuando Ituzaingó comience a operar.

El puerto tendrá, además, un esquema abierto de operadores. A diferencia de un modelo de concesión exclusiva, podrán prestar servicios distintas empresas que cumplan con los requisitos económicos, técnicos y de experiencia establecidos.

“Cualquiera que reúna los requisitos para ser operador se puede inscribir y puede operar tranquilamente”, explicó Escobar. La intención, señaló, es promover la competencia y evitar que un único concesionario pueda convertirse en formador de precios.

Una ubicación estratégica sobre el Paraná

Otro de los puntos centrales pasa por la ubicación del puerto y su potencial integración con el movimiento comercial de Paraguay.

Escobar explicó que actualmente alrededor del 60% de las exportaciones paraguayas de granos atraviesan el tramo del Alto Paraná. El paso por la esclusa de Yacyretá obliga a desarmar los convoyes de barcazas, un procedimiento que puede generar demoras de entre siete y diez días.

En ese contexto, Ituzaingó aparece como una alternativa logística: parte de esa producción podría trasladarse y cargarse directamente desde la nueva terminal.

La Provincia también participa de conversaciones vinculadas al mantenimiento y dragado del tramo comprendido entre la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay y la esclusa de Yacyretá, un sector que no está contemplado dentro de la actual licitación de la Hidrovía por tratarse de un tramo binacional.

Corrientes apuesta al transporte fluvial

La futura puesta en funcionamiento de Ituzaingó forma parte de una estrategia más amplia de la Provincia para fortalecer su infraestructura portuaria.

El Puerto de Corrientes, por ejemplo, atraviesa un crecimiento sostenido en el volumen de cargas y comenzará nuevas obras para adaptar su infraestructura a las exigencias actuales. Entre ellas se encuentra la renovación del piso de hormigón y la ampliación de la playa de acopio.

A esto se suma la discusión nacional por una modificación del régimen de cabotaje. Según Escobar, una mayor apertura a embarcaciones de diferentes banderas permitiría incrementar la oferta de transporte fluvial y reducir los costos logísticos. El funcionario estimó que, bajo un nuevo esquema, el valor de los fletes podría disminuir alrededor de un 35%.

Con las obras civiles terminadas y las habilitaciones en su etapa final, 2027 aparece así como el año en el que el Puerto de Ituzaingó podría incorporarse definitivamente al sistema logístico provincial y regional, ampliando las alternativas para que la producción correntina y del nordeste encuentre una salida competitiva a través del río Paraná.