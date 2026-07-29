Mantilla proyecta una zona industrial para generar empleo y atraer inversiones

El Municipio de Mantilla busca avanzar con la creación de una zona industrial que permita atraer inversiones y generar nuevos puestos de trabajo en la localidad. El proyecto fue uno de los temas que el intendente Juan Marcelo Insaurralde planteó al gobernador Juan Pablo Valdés durante las actividades por el 97° aniversario de la localidad.

En diálogo con Hoja de Ruta, Insaurralde explicó que la iniciativa viene siendo analizada desde hace varios meses, aunque hasta el momento las negociaciones para disponer del terreno necesario no pudieron concretarse.

“Le pedí el acompañamiento, buscar la manera de que se pueda lograr, ya que considero que es una de las posibilidades que, si se logra, en los próximos años pueda comenzar a generar mano de obra genuina”, señaló el jefe comunal.

El lugar elegido para desarrollar el proyecto fue definido junto con los ministerios de Industria y Planificación de Corrientes a partir de un trabajo de ordenamiento territorial. Uno de los principales atributos es su ubicación estratégica en el acceso a Mantilla, con conexión a la Ruta Nacional 12 y disponibilidad de infraestructura eléctrica.

Madera y producción avícola, entre las posibilidades

Aunque todavía resta resolver la disponibilidad del predio, el Municipio ya analiza qué actividades podrían instalarse en una futura zona industrial.

Insaurralde señaló que una de las alternativas está relacionada con el aprovechamiento de la madera disponible en la región y la posibilidad de atraer inversiones para instalar un aserradero. También mencionó conversaciones sobre eventuales emprendimientos vinculados con la actividad avícola.

“La idea es tratar de avanzar en algo que pueda generar mano de obra”, resumió.

El intendente aseguró además que el acceso a la localidad, pese a tener más de tres décadas, se encuentra en condiciones de soportar el tránsito de vehículos de gran porte, aunque reconoció que requiere mejoras.

Diez nuevas viviendas

La agenda de obras también contempla la ampliación del programa habitacional. Actualmente se encuentran en su etapa final diez viviendas y el Municipio proyecta comenzar otras diez.

Durante la visita del gobernador se analizó, además, la posibilidad de disponer de un espacio suficientemente amplio para que el programa pueda continuar creciendo en los próximos años.

Turismo y recuperación de la histórica estación

Otro de los proyectos que busca impulsar Mantilla apunta a potenciar su perfil turístico de cara al centenario de la localidad.

La antigua estación ferroviaria, que actualmente funciona como museo histórico, podría transformarse en un centro de interpretación. Para ello, el Municipio trabaja junto al Comité Iberá y espera avanzar con el comodato necesario para intervenir el inmueble.

El proyecto se complementaría con la creación de un corredor ecoturístico hacia el arroyo Batel. La propuesta contempla recuperar y acondicionar el antiguo trazado de las vías para generar un acceso hasta la zona costera y, posteriormente, incorporar al sector privado en el desarrollo de actividades turísticas.