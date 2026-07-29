Una empresa coreana comenzará a exportar litio de Jujuy por el Puerto de Corrientes

El Puerto de Corrientes sumará una nueva carga de relevancia para su actividad logística: litio proveniente de Jujuy comenzará a ser transportado a través de la terminal correntina entre noviembre y diciembre.

La novedad fue confirmada por el director de Transporte Fluvial y Puertos de Corrientes, Adolfo Escobar, quien explicó en diálogo con Hoja de Ruta que ya existen conversaciones avanzadas con un grupo empresario coreano interesado en utilizar el puerto como vía de salida para la producción.

“Nosotros tuvimos hace un par de semanas una charla con un grupo importante coreano que va a empezar a sacar, desde noviembre o diciembre, litio a través del Puerto de Corrientes”, señaló.

Según detalló, el mineral llegará desde Jujuy por vía terrestre hasta Corrientes, donde será acopiado antes de continuar su recorrido mediante transporte fluvial.

La operación comenzaría como una carga proyecto de entre 70 y 80 contenedores mensuales. Si la experiencia resulta satisfactoria para la empresa, la expectativa es incrementar progresivamente el volumen. “Entendemos que ese volumen va a ir creciendo”, sostuvo Escobar.

Una alternativa para reducir kilómetros por ruta

Uno de los principales beneficios de la operación estará relacionado con la reducción del transporte terrestre necesario para llevar la producción hasta los principales puertos de exportación.

Escobar explicó que trasladar este tipo de cargas desde Jujuy hacia Buenos Aires implica un recorrido considerable por carretera. La utilización del Puerto de Corrientes permitiría reducir aproximadamente a la mitad el trayecto realizado por camiones, para luego continuar mediante transporte fluvial.

La iniciativa se inscribe, según el funcionario, en una mirada más amplia sobre el sistema portuario provincial.

“La visión que tiene la Provincia con respecto a la actividad portuaria no son desarrollos aislados, sino que forman parte de un desarrollo integral”, explicó.

El objetivo es que los puertos correntinos no funcionen únicamente como una salida para la producción provincial, sino que también puedan captar cargas provenientes de otras economías regionales.

El puerto se prepara para manipular litio

La incorporación de esta carga también exige adecuaciones específicas. Escobar señaló que actualmente se realizan análisis sobre las condiciones necesarias para su manipulación y almacenamiento.

“No es lo mismo la carga forestal que este tipo de carga”, explicó.

En ese sentido, aseguró que se están realizando los correspondientes estudios ambientales, mientras que el Puerto de Corrientes trabaja paralelamente para avanzar en su calificación como “puerto verde”, bajo criterios de sustentabilidad y cuidado ambiental.

El funcionario aclaró además que la Provincia actúa como facilitadora de la infraestructura portuaria, mientras que la operación comercial se desarrolla entre privados.