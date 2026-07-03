El intendente de Monte Caseros se reunió con Caputo para impulsar el puente con Bella Unión

El intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, confirmó que mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para impulsar la construcción del puente internacional que unirá la ciudad correntina con Bella Unión. El objetivo inmediato es que la obra sea incorporada al Presupuesto Nacional 2027.

En diálogo con Hoja de Ruta, el jefe comunal explicó que el encuentro fue gestionado por el gobernador Juan Pablo Valdés y permitió exponer directamente ante las autoridades nacionales la importancia estratégica del proyecto.

"El ministro nos dijo que este tema no lo tenían ni en vista ni en carpeta. Cuando empezamos a explicar la importancia productiva, económica y social del puente, entendieron la magnitud del proyecto", aseguró Álvarez.

Según explicó, la construcción demandaría una inversión estimada de 120 millones de dólares, con un aporte compartido entre Argentina y Uruguay. "Es un puente muy barato para todo lo que representa. Fortalece una región trinacional y genera un nuevo corredor bioceánico", sostuvo.

El intendente indicó que, si bien el proyecto cuenta con estudios técnicos avanzados, actualmente no puede ejecutarse porque no está contemplado en el presupuesto nacional vigente.

"Lo que tenemos que lograr ahora es que el proyecto ingrese al Presupuesto 2027. El ministro se comprometió a trabajar en ese objetivo y nos pidió que le acerquemos toda la información necesaria", señaló.

Impacto regional

Álvarez destacó que la obra tendría beneficios que exceden la conexión entre dos ciudades. Entre ellos, mencionó la reducción de costos logísticos para la producción regional, el fortalecimiento del comercio y el turismo, una mayor integración con Uruguay y Brasil y mejores posibilidades de acceso a servicios de salud y educación.

"Hoy estamos separados por un río, pero muchas veces tenemos hospitales, universidades o centros comerciales mucho más cerca del otro lado que dentro de nuestro propio país", afirmó.

Además, remarcó que el puente permitiría descongestionar otros pasos internacionales y consolidar el desarrollo de la región trinacional integrada por Argentina, Uruguay y Brasil.

"Hoy dimos un paso importante. Conseguimos que el Gobierno nacional incorpore este proyecto a su agenda y comprenda que no se trata solamente de un puente, sino de una obra estratégica para toda la región", concluyó.