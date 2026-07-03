"Risaterapia" llega a Corrientes con un espectáculo que combina humor, música y reflexión

El músico, humorista e integrante histórico del Trío Laurel, Alejandro Sanz, se presentará este sábado en Corrientes con "Risaterapia", una propuesta que mezcla música, humor y mirada social. La actividad será a la gorra y se realizará desde el mediodía en la Unión Gráfica Correntina, ubicada en calle México 733.

En diálogo con Hoja de Ruta, el artista recordó los orígenes del Trío Laurel y destacó que el grupo siempre utilizó el humor como una herramienta para retratar la realidad correntina y argentina.

"Lo que tenía Laurel era que decía mucho. Cuando uno dice cosas, incomoda. El humor siempre fue una forma de contar lo que pasaba", afirmó.

Sanz recordó que la inspiración inicial del grupo surgió a partir de la obra de Eladia Blázquez y que, desde entonces, buscaron trasladar esa mirada crítica al lenguaje del chamamé y la cultura correntina.

La risa como herramienta

El humorista aseguró que su nuevo espectáculo mantiene esa misma esencia y defendió el valor de la risa como un espacio de encuentro.

"La risa libera endorfinas y hace que pierdas el miedo. Cuando uno deja de tener miedo, comparte con el otro y deja de lado las diferencias", expresó.

Durante la jornada también habrá una feria de emprendedores, una muestra artística denominada Malvinarte, del excombatiente Pedro Miranda, y actividades solidarias impulsadas por organizaciones sociales.

Sanz invitó a los correntinos a participar del encuentro y remarcó que el objetivo principal es compartir un momento de alegría.

"Nos vamos a juntar para reírnos un rato, escuchar música y pasarla bien. En estos tiempos, la risa también es una forma de encontrarnos", concluyó.