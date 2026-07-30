Saladas acelera obras para prevenir inundaciones ante la llegada de El Niño

El municipio de Saladas intensifica las tareas de prevención ante un posible escenario de lluvias intensas asociado al fenómeno de El Niño. Así lo aseguró el intendente Noel Gómez, quien explicó que la comuna avanza con obras de limpieza de canales, desagües y cruces sobre rutas nacionales en coordinación con el Gobierno de Corrientes.

En diálogo con Hoja de Ruta, el jefe comunal señaló que una de las principales preocupaciones pasa por evitar situaciones como las registradas durante el fenómeno climático de 1997 y 1998, cuando la localidad sufrió importantes anegamientos.

"Nos preocupa, pero sobre todo nos estamos ocupando", afirmó Gómez.

El intendente explicó que los trabajos comenzaron tanto en el casco urbano como en los barrios y sectores rurales, aprovechando la red de lagunas que rodea a la ciudad y que requiere un mantenimiento permanente para garantizar el correcto escurrimiento del agua.

"Estamos trabajando con maquinaria municipal en la limpieza de los canales principales y también en sectores cercanos a las rutas 12 y 118, donde el desagüe de la ciudad cruza la traza vial", indicó.

Gestiones con Nación

Gómez señaló que el municipio solicitó autorización para intervenir en sectores que dependen de Vialidad Nacional y de la empresa concesionaria de las rutas, además de gestionar permisos con propietarios privados para ingresar a terrenos donde también existen canales fundamentales para el drenaje.

"Ante la falta de respuestas decidimos hacer todo lo que está a nuestro alcance para no perder tiempo", sostuvo.

Para avanzar con las tareas, la comuna trabaja con maquinaria propia y también contrató equipos de mayor porte para intervenir en canales de mayor dimensión.

Acto por Cabral

Además de las obras preventivas, Saladas se prepara para recibir este domingo el acto central por el Día Provincial del Granadero Correntino y del Granadero Saladeño, una fecha que recuerda el regreso de los restos del sargento Juan Bautista Cabral a su ciudad natal.

El intendente confirmó la presencia del gobernador Gustavo Valdés y explicó que el cronograma comenzará el sábado por la noche con una vigilia en el Museo Cabral, donde se distinguirá a granaderos saladeños y sus familiares.

El domingo, las actividades continuarán con el izamiento del pabellón nacional, el acto central desde las 16 en la plaza Cabral, un desfile cívico-militar y un festival popular.

"Queríamos que esta fecha no quedara en el olvido, sino que forme parte del calendario de actos de nuestra ciudad y de toda la provincia", expresó Gómez.

También será inaugurado un mural dedicado al sargento Juan Bautista Cabral, realizado por el artista Amauri sobre uno de los muros de la parroquia San José.

El jefe comunal destacó que la obra busca representar la unión entre la identidad histórica de Saladas y la fe de la comunidad. "Queremos unir lo que representa para nosotros nuestra historia con nuestra fe", concluyó.