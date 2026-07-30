Jujuy inauguró el Centro Lola Mora y busca convertirlo en un polo del norte argentino

La provincia de Jujuy dio un nuevo paso en su estrategia de posicionamiento turístico y cultural con la inauguración del Centro Cultural Lola Mora, un espacio que reúne las esculturas de la artista tucumana-salteña y reivindica su legado a través de una obra arquitectónica diseñada por el reconocido arquitecto César Pelli.

En diálogo con Hoja de Ruta, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, explicó que el proyecto busca recuperar la figura de una de las escultoras más importantes del país y transformarla en un nuevo atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

"Lola Mora fue una mujer adelantada a su tiempo. Hoy se está reconociendo el trabajo de una artista que durante muchos años no tuvo el lugar que merecía", sostuvo.

Del Congreso Nacional a Jujuy

Posadas recordó que las esculturas de Lola Mora habían sido concebidas para ornamentar las escalinatas del Congreso Nacional, pero fueron retiradas tras cuestionamientos de sectores conservadores de la sociedad porteña por representar figuras femeninas semidesnudas.

Con el paso del tiempo, las obras fueron trasladadas a Jujuy, donde permanecieron durante décadas distribuidas entre distintos espacios públicos.

"En los últimos años tomamos la decisión de volver a reunir el grupo escultórico y construir un centro cultural que estuviera a la altura de ese patrimonio", explicó.

El sello de César Pelli

Para concretar el proyecto, el Gobierno jujeño convocó al arquitecto tucumano César Pelli, autor de obras emblemáticas como las Torres Petronas y la Torre YPF.

Aunque el estudio del arquitecto estaba acostumbrado a desarrollar edificios de gran escala, aceptó el desafío por el fuerte vínculo emocional que mantenía con el norte argentino.

El resultado fue un edificio de seis mil metros cuadrados con una arquitectura inspirada en el cincel utilizado por los escultores, grandes superficies vidriadas y un diseño pensado para que las verdaderas protagonistas sean las obras de Lola Mora.

"Tenemos un centro cultural de la mayor escultora argentina diseñado por el arquitecto argentino más importante del mundo", resumió Posadas.

Más que un museo

El funcionario remarcó que el desafío ahora pasa por transformar el espacio en un centro cultural vivo, con actividades permanentes.

La programación incluirá exposiciones temporarias, conciertos, espectáculos de coros y orquestas, visitas guiadas, proyecciones audiovisuales y eventos culturales abiertos a la comunidad.

"La idea es que los jujeños y los turistas se apropien del lugar. No queremos que sea un museo para visitar una sola vez, sino un espacio con movimiento permanente", señaló.

El complejo también cuenta con restaurante, cafetería, tienda de merchandising y un sistema de visitas guiadas a cargo de profesionales especializados.

Un nuevo atractivo para la capital jujeña

Posadas sostuvo que la apertura del Centro Cultural Lola Mora forma parte de una política más amplia para fortalecer la oferta turística de San Salvador de Jujuy.

En los últimos años, la provincia impulsó la recuperación del Cabildo, la puesta en valor del Salón de la Bandera de la Libertad Civil, la Ciudad de las Artes y distintas obras de infraestructura que buscan consolidar a la capital como un destino turístico por sí mismo.

"Durante mucho tiempo la gente pasaba directamente hacia la Quebrada. Hoy queremos que también elija quedarse en la capital y descubrir todo su patrimonio cultural", afirmó.

Para los residentes jujeños, el ingreso al museo es gratuito, mientras que los turistas nacionales y extranjeros abonan una entrada general de 8.000 pesos, con tarifas diferenciales para jubilados, estudiantes y menores.

Posadas definió al nuevo espacio como "el Guggenheim jujeño", convencido de que el Centro Cultural Lola Mora se convertirá en una de las obras emblemáticas del turismo cultural argentino.