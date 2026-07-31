Valdés analiza viajar a París y China para fortalecer la búsqueda de inversiones para Corrientes

El ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, reveló en Hoja de Ruta que el gobernador Juan Pablo Valdés evalúa participar del Argentina Week en París y de dos actividades previstas en China, donde además se promocionarán productos correntinos ante potenciales inversores.

"Ahora está viajando al Argentina Week en París y hay propuestas para visitar China. Tenemos dos invitaciones: una vinculada al Consejo Federal de Inversiones y otra junto a empresas correntinas para ofrecer productos", explicó el funcionario.

Según precisó, una de las actividades se desarrollaría en Xiamen durante septiembre y la otra en Shanghái, prevista para noviembre. La participación del mandatario provincial todavía no está confirmada, aunque las invitaciones ya fueron cursadas.

Estrategia para captar inversiones

Grachot sostuvo que estas gestiones forman parte de una política que busca posicionar a Corrientes como un destino atractivo para el desarrollo productivo.

En ese sentido, destacó la reciente visita de representantes diplomáticos de China, Turquía y la Unión Europea, quienes mantuvieron reuniones en la provincia para conocer oportunidades de inversión.

"La llegada de estos embajadores demuestra el interés que está despertando Corrientes. Son empresas muy importantes que eligen conocer la provincia para evaluar proyectos", afirmó.

El ministro atribuyó ese escenario al trabajo iniciado durante la gestión de Gustavo Valdés y continuado por el actual gobernador.

"Las gestiones que realiza el gobernador son las que hacen que vengan a visitarnos y quieran invertir en Corrientes", concluyó.