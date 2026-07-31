Prevén que el embarcadero entre Bella Vista y Santa Fe esté operativo en marzo de 2027

La puesta en marcha del futuro embarcadero que unirá Bella Vista con Villa Ocampo (Santa Fe) podría concretarse entre marzo y abril del próximo año, según adelantó el ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Héctor Grachot.

El funcionario confirmó que, tras la media sanción del Senado Provincial al proyecto que crea la Unidad Ejecutora Biprovincial, el siguiente paso será avanzar con la reglamentación para poner en funcionamiento el servicio.

"La idea es que, si todo marcha bien, entre marzo y abril del año que viene comience a funcionar el embarcadero", aseguró.

Una conexión estratégica

El proyecto contempla inicialmente un servicio de balsas destinado al transporte de cargas entre Corrientes y Santa Fe.

Según explicó Grachot, la embarcación será alquilada al Ejército Argentino y tendrá capacidad para transportar hasta seis camiones con acoplado por viaje, aunque en una etapa posterior también podría incorporarse el traslado de vehículos particulares.

El esquema inicial prevé operar con dos balsas y realizar tres cruces por la mañana y otros tres por la tarde.

"La idea es empezar con el transporte comercial y después evaluar la incorporación del tránsito particular e incluso la participación de operadores privados", indicó.

El paso previo a un puente

Para Grachot, el nuevo cruce fluvial representa mucho más que una solución logística.

"Creo que esto va a ser la previa de un futuro puente entre Corrientes y Santa Fe", sostuvo, al remarcar que el enlace permitirá reducir considerablemente las distancias para el transporte de cargas y fortalecer la integración económica entre ambas provincias.

El funcionario señaló que actualmente se trabaja en los accesos, el playón de maniobras y la infraestructura necesaria para habilitar el embarcadero provisorio, mientras avanza el proyecto definitivo que estará ubicado en el sector sur de Bella Vista.

Además, destacó que la futura conexión permitirá generar un nuevo corredor comercial sobre el río Paraná, favoreciendo el movimiento de la producción regional y fortaleciendo la vinculación entre Corrientes y Santa Fe.