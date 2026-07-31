Las Marías abrió sus puertas al embajador de China y destacó el potencial de la yerba mate

La visita del embajador de China a Corrientes tuvo una de sus escalas en Las Marías, donde la comitiva encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés recorrió las instalaciones del establecimiento para conocer de cerca uno de los principales complejos agroindustriales de la provincia.

El director de la empresa, Adolfo Navajas Fournier, calificó el encuentro como un reconocimiento al perfil productivo correntino y destacó el interés que despertó la actividad yerbatera entre los representantes del país asiático.

"Fuimos honrados con la visita del gobernador, sus ministros y la comitiva del embajador chino. Eligieron Las Marías para mostrarle una industria de Corrientes y los recibimos con mucho gusto", señaló.

Durante la recorrida, la empresa presentó un panorama de sus principales unidades de negocio, las inversiones realizadas en los últimos años y el proceso industrial que desarrolla en Gobernador Virasoro.

Además del intercambio institucional, el embajador pudo conocer el proceso de elaboración de la yerba mate y compartir una degustación del producto.

"Le regalamos un mate como el que probó durante la visita y, notablemente, le gustó. Él mismo comentó que proviene de una región productora de té y está acostumbrado a consumir infusiones", relató Navajas Fournier.

India y China, mercados con potencial

Consultado sobre las posibilidades de expansión internacional de la yerba mate, el empresario consideró que tanto India como China representan oportunidades concretas para el sector.

Respecto de la India, recordó que se trata de una población de más de 1.500 millones de habitantes con una fuerte tradición en el consumo de infusiones.

"Hay potencial. Es una sociedad acostumbrada a tomar té y, sobre todo entre los jóvenes, existe interés por probar nuevas experiencias. No será un proceso inmediato, pero tampoco es imposible", sostuvo.

En ese sentido, señaló que el desafío será adaptar la oferta a los hábitos de consumo de cada mercado.

"Tenemos que ser ingeniosos y encontrar la forma en que ellos quieran consumir la yerba. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a la demanda y no pretender que tomen mate de la misma manera que lo hacemos nosotros", explicó.

Una empresa que sigue invirtiendo

Navajas Fournier también remarcó que Las Marías mantiene un fuerte ritmo de inversiones pese al complejo contexto económico.

Entre los proyectos en marcha mencionó la ampliación de la planta de procesamiento de madera, nuevas inversiones en la cadena industrial de la yerba mate y la incorporación de un moderno molino que permitirá incrementar la capacidad productiva.

"Estamos buscando vender más, vender mejor y seguir creciendo", afirmó.