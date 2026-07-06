La Iglesia le pide a los legisladores correntinos que rechacen la reforma sobre la propiedad privada

La Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz de Corrientes pidió a los legisladores nacionales por la provincia que voten en contra de los artículos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa, promovida por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es cuestionada por la Iglesia por considerar que pone en riesgo la soberanía sobre la tierra, los recursos naturales y los derechos de las comunidades más vulnerables.

La solicitud se enmarca en una carta abierta titulada "La tierra: madre, hermana y bien común", elaborada por Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen. El documento fue presentado el 16 de junio y luego expuesto por el arzobispo emérito de Corrientes, monseñor Ricardo Liébana, ante una comisión del Senado.

En diálogo con Hoja de Ruta, Lucía Abad, integrante de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz, explicó que desde Corrientes hicieron llegar esa documentación a los senadores nacionales de la provincia y les solicitaron que acompañen un voto negativo sobre los puntos cuestionados.

"La semana pasada les hicimos llegar nuestra inquietud, la carta del Episcopado y la intervención de monseñor Liébana. Como ciudadanos les pedimos que consideraran el voto negativo porque entendemos que nos afecta a todos", afirmó.

Según indicó, hasta el momento no recibieron una respuesta oficial y anticipó que volverán a insistir durante los próximos días.

Los puntos que cuestiona la Iglesia

El proyecto modifica distintas normas, entre ellas el régimen de expropiaciones, la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego y el régimen de integración socio-urbana de barrios populares. Su tratamiento comenzó en comisiones del Senado y aún no llegó al recinto.

Uno de los principales cuestionamientos de la Iglesia es la derogación de los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La legislación vigente establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, además de fijar restricciones sobre zonas ribereñas y de frontera.

"Todo eso se piensa liberar y dejar a criterio de las provincias. Eso afecta a todo el país porque cada provincia forma parte de una misma Nación", sostuvo.

La referente remarcó que la preocupación también alcanza a los recursos estratégicos.

"La naturaleza es una sola y lo que se afecta en un punto repercute necesariamente en todos", expresó.

En la carta, las organizaciones eclesiales sostienen que la reforma "atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse".