El Niño: "Es muy difícil saber cuánto va a llover y cuáles van a ser las zonas más afectadas"

La Provincia comenzó a reforzar la planificación y la coordinación con los municipios ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño durante los próximos meses. Desde la Dirección de Defensa Civil explicaron que, aunque todavía no es posible determinar con precisión el impacto que tendrá, ya se trabaja en una estrategia para reducir los efectos de eventuales inundaciones.

En diálogo con Hoja de Ruta, el director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, señaló que el objetivo es llegar con una estructura organizada antes de que comiencen las lluvias más intensas.

"Es muy difícil saber cuánto va a llover y cuáles van a ser las zonas más afectadas. Pero justamente por eso uno tiene que prepararse para la coyuntura y no esperar a que ocurra la emergencia", explicó.

Una política de Estado para las emergencias

La semana pasada se reunió la Junta Provincial de Defensa Civil, donde participaron distintas áreas del Gobierno para definir una agenda de trabajo común frente a los escenarios climáticos previstos.

Según explicó Lovinson, el encuentro permitió avanzar en una política de Estado orientada a fortalecer la respuesta ante inundaciones y otros eventos extremos.

"Estamos ajustando cuestiones que tienen que ver con el apoyo a los municipios, fortaleciendo los equipos de trabajo del Gobierno provincial y consolidando el sistema de alerta temprana para tener mayor previsibilidad", sostuvo.

Además, indicó que continúan ejecutándose obras hídricas y trabajos de mantenimiento que permitirán amortiguar el impacto de futuras lluvias.

Agosto y septiembre, meses clave

Aunque todavía no existen proyecciones definitivas sobre el comportamiento del fenómeno, Defensa Civil estima que entre agosto y septiembre habrá información más precisa para anticipar los escenarios.

"Entre esos meses podremos tener una estimación de cuánto podría llover y cuáles serían las zonas más vulnerables, tanto por inundaciones provocadas por lluvias como por el crecimiento de los ríos", señaló.

Mientras tanto, el organismo trabaja bajo distintos escenarios posibles para llegar con protocolos ya establecidos.