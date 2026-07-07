Feria Provincial del Libro de Corrientes: Hopenhayn invita a "perderle el miedo a Borges"

La 16° Feria Provincial del Libro de Corrientes abrirá sus puertas este martes 7 de julio, a las 19, en el Edificio Tecnológico de La Unidad, bajo el lema "Historias para alentar". Entre las principales invitadas estará la escritora y periodista Silvia Hopenhayn, quien brindará una conferencia dedicada a Jorge Luis Borges al cumplirse cuatro décadas de su fallecimiento.

La propuesta reunirá hasta el 18 de julio a escritores correntinos junto con reconocidos autores nacionales e internacionales. Entre ellos también participarán Federico Andahazi, que presentará su novela El prisionero del yerbatal, inspirada en la vida de Amado Bonpland, y Selva Almada, quien compartirá su último libro Una casa sola y participará de un conversatorio junto a José Gabriel Ceballos.

Una invitación a leer a Borges sin prejuicios

En diálogo con Hoja de Ruta, Hopenhayn adelantó que su conferencia, prevista para el sábado a las 18 en el Auditorio Cuna de Poetas, buscará responder una pregunta central: por qué y cómo leer a Borges en la actualidad.

La escritora consideró que uno de los principales obstáculos para acercarse a su obra es la idea de que se trata de un autor inaccesible. "A Borges siempre se lo pone en un espacio de altura erudita, inalcanzable", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que esa percepción debe desarmarse. "Con Borges no hay que saber. Esa es la trampa que hay que desarmar. Uno no tiene que ser un gran lector para llegar a Borges; puede llegar justamente para convertirse en lector", expresó.

"Cada vez se lo lee mejor"

Hopenhayn también señaló que el paso del tiempo favoreció una nueva lectura del autor argentino.

"Cada vez se lo lee mejor. Lo que crece es la lectura de Borges", afirmó, al explicar que su conferencia ofrecerá herramientas para acercarse a sus textos desde una perspectiva más accesible.

Además, destacó que los cuentos de Borges son breves y concentrados. "Son como calditos concentrados, porque en pocas páginas hay casi una fórmula de vida", describió.

Por dónde empezar a leer a Borges

Consultada sobre qué recomendaría a quienes nunca leyeron a Borges, Hopenhayn explicó que depende de cada lector, aunque sugirió comenzar por relatos más realistas.

Mencionó como primeras lecturas "Emma Zunz" y "La intrusa", y recomendó el libro "El hacedor" como una puerta de entrada a los distintos registros del escritor.

Para quienes ya hayan recorrido parte de su obra, propuso avanzar hacia cuentos como "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", "Las ruinas circulares", "Funes el memorioso" y "El sur".

Finalmente, aseguró que la obra de Borges continúa inspirando nuevas generaciones de escritores y lectores. "Borges habilita la imaginación", concluyó.