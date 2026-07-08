Operativos oftalmológicos en Corrientes: "Es posible que hayan personas ejerciendo la medicina ilegalmente"

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes reforzó los controles sobre operativos de salud visual que se realizan en distintas localidades de la provincia al detectar que algunos de ellos no cumplen con la normativa vigente. Según informó el director de Fiscalización Sanitaria, Manuel Carles, las inspecciones buscan garantizar una atención oftalmológica segura y prevenir el ejercicio irregular de la actividad.

El funcionario explicó que los operativos observados son realizados por personas que "no se encuentran matriculadas en la provincia", cuya especialidad no puede ser acreditada y sobre las que tampoco existe información respecto del origen de los lentes que comercializan.

"No sabemos qué tipo de estudio o preparación tienen aquellas personas que recetan estos anteojos ni bajo qué parámetros se confeccionan", sostuvo.

Qué irregularidades detectó Salud Pública

De acuerdo con Carles, los operativos ofrecen lentes a bajo costo, estudios visuales gratuitos y promociones de marcos, pero se desarrollan en espacios que no están habilitados para ese fin por el Ministerio de Salud Pública.

Indicó que estas actividades suelen realizarse en asociaciones, fundaciones, bibliotecas populares y otras instituciones que facilitan sus instalaciones, aunque aclaró que, según manifestaron sus responsables, solo ceden el espacio.

"Lo cierto es que la publicación generalmente sale como si quien realiza el operativo fuera esa institución", explicó.

Controles e investigación

El director de Fiscalización señaló que, a medida que el Ministerio toma conocimiento de la fecha y el lugar donde se desarrollarán estos operativos, interviene junto con otros organismos para intentar suspender la actividad e identificar a sus responsables.

En ese marco, indicó que ya pudieron individualizar a algunas personas involucradas y que, hasta el momento, los datos relevados indican que provienen de la provincia de Buenos Aires y no cuentan con matrícula habilitante en Corrientes.

Asimismo, aclaró que el Ministerio no cuestiona la realización de operativos oftalmológicos, sino que exige que se desarrollen conforme a la legislación vigente.

"No estamos en contra de los operativos oftalmológicos. Lo que controlamos es que sean realizados de acuerdo con la normativa legal vigente", afirmó.