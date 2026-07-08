Tupá celebra el Día de la Independencia con un espectáculo en La Unidad

Tupá ofrecerá este miércoles una propuesta especial para conmemorar el Día de la Independencia. El trío musical chamamecero presentará el espectáculo "Corrientes es historia", desde las 16, en el predio de La Unidad, con entrada libre y gratuita.

La actividad fue pensada para toda la familia y propone un recorrido por distintos momentos de la historia correntina a través de la música, en el marco de los festejos patrios.

Un recorrido por la historia de Corrientes

En diálogo con Hoja de Ruta, Aldy Balestra explicó que el espectáculo buscará poner en valor el protagonismo histórico de la provincia.

"Vamos a recorrer algunos conceptos de qué estaban viviendo los correntinos en esa época y después nos vamos a divertir", señaló.

El músico recordó además que Corrientes había definido su postura política antes de la declaración de la Independencia de 1816, idea que formará parte del relato artístico preparado para la jornada.

Música en vivo para toda la familia

El espectáculo incluirá canciones especialmente preparadas para la ocasión y un repertorio de obras del propio Balestra.

Al finalizar la presentación, la Banda del Servicio Penitenciario ofrecerá su propio show.

"Suena maravillosamente bien", destacó el compositor sobre la agrupación musical que acompañará la celebración.

El chamamé y el desafío de llegar a nuevos públicos

Durante la entrevista, Balestra también reflexionó sobre la actualidad del chamamé y sostuvo que el género atraviesa un momento de expansión, especialmente entre los jóvenes.

En ese sentido, consideró que es necesario permitir nuevas formas de interpretación sin perder la identidad.

"Nos enquistamos y perdemos la posibilidad de abrirnos al mundo", expresó al referirse a las discusiones sobre los estilos tradicionales y las nuevas propuestas musicales.

Como ejemplo, destacó la repercusión de "Sobredosis de Chamamé", una de sus composiciones más conocidas, que fue grabada en distintos países y adaptada a otros ritmos musicales.