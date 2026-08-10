El arroz correntino enfrenta un escenario complejo y apuesta a diversificar

La Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se prepara para la XVIII Jornada Arrocera 2026, que se realizará el próximo 14 de agosto en el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo.

El encuentro reunirá a productores, técnicos, investigadores, empresarios e industriales para analizar el presente y las perspectivas de una de las principales economías regionales de Corrientes. La jornada, además, se desarrollará en el marco del 90° aniversario de la Sociedad Rural de Corrientes.

Durante la presentación, realizada en la sede de la Federación Económica de Corrientes, el presidente de la ACPA, Jorge Borsatto, explicó en Hoja de Ruta que la programación fue pensada a partir de los principales desafíos que atraviesa actualmente la actividad.

"Siempre hay dos ejes centrales: el mercado y el clima. Este año, particularmente, el tema climático cobra una relevancia mayor por todo lo que se habla de la llegada del Niño", afirmó Borsatto.

El Niño, en el centro de la agenda

El escenario climático será uno de los principales puntos de análisis durante la jornada, especialmente ante las proyecciones de un nuevo fenómeno de El Niño.

Desde la ACPA explicaron que el exceso de lluvias puede afectar los rendimientos y la calidad del arroz, además de aumentar la aparición de enfermedades. Por eso, contar con información climática será fundamental para definir las estrategias de la próxima campaña.

"La información técnica es clave para planificar", sostuvo Borsatto al referirse a uno de los principales ejes del encuentro.

Los productores ya comenzaron a tomar medidas preventivas, como la selección de lotes y la limpieza de drenajes y desagües, mientras analizan las fechas más convenientes para iniciar la siembra.

Un sector que busca nuevas alternativas

La jornada también pondrá el foco en el escenario económico de la actividad. El sector arrocero atraviesa un período marcado por precios internacionales bajos y elevados costos de producción, una situación que obliga a los productores a revisar estrategias y buscar alternativas.

En ese marco, uno de los ejes será la diversificación productiva, con experiencias vinculadas al cultivo de maíz sobre suelo arrocero y el análisis del potencial de otros cultivos como colza y carinata, destinados a la producción de aceite para biodiésel.

La propuesta apunta a que las distintas actividades puedan complementarse y permitan sostener la producción arrocera frente a los ciclos de precios.

Tecnología y reducción de costos

Otro de los temas centrales será la incorporación de energías alternativas, especialmente la energía solar, como herramienta para reducir los costos energéticos de las explotaciones arroceras.

También se abordarán las posibilidades de inversión en riego, maquinaria y tecnología, junto con los beneficios impositivos que pueden aplicarse a este tipo de proyectos.

De esta manera, la XVIII Jornada Arrocera buscará ofrecer herramientas concretas para que productores y actores de la cadena puedan tomar decisiones de cara a una campaña atravesada por desafíos económicos y climáticos.

Una jornada abierta al sector

La actividad será gratuita y estará destinada a productores, industriales, técnicos, ingenieros, estudiantes e integrantes de toda la cadena arrocera.

La jornada comenzará en el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Corrientes y finalizará con una recorrida por el INTA de El Sombrero, donde se presentarán experiencias vinculadas a nuevos cultivos con potencial para la provincia.

Con el mercado y el clima como ejes, la XVIII Jornada Arrocera 2026 se plantea así como un espacio para analizar el presente de la actividad y, sobre todo, definir estrategias para enfrentar los desafíos de la próxima campaña.