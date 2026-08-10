Caso Loan: la defensa de Ramírez y Millapi insistió en que "al niño se lo llevaron"

El abogado Marcelo Hanson, defensor de Mónica Millapi y Daniel Ramírez en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, aseguró este lunes que "ninguna prueba sirve para sostener la coautoría" atribuida a sus defendidos y afirmó que, a su entender, "al niño se lo llevaron".

Hanson sostuvo que las audiencias desarrolladas hasta el momento fortalecen la postura de la defensa. "Ninguna prueba sirve para sostener la coautoría general ni particularmente sobre rol alguno de Ramírez ni Millapi. Ni un plan ni una acción de encubrimiento. Al niño se lo llevaron", expresó.

El abogado consideró que los testimonios incorporados durante el debate demostraron que no existió una planificación previa para llevar a Loan al naranjal donde desapareció. "Lo que sucedió ocurrió después de salir del naranjal. No hubo ningún plan ni preparación para llevar al menor como distracción", afirmó.

"No hay rastros de Loan en el vehículo"

Hanson también se refirió a la declaración del perito Mario Rosillo, especialista en odorología forense, quien analizó el vehículo de Daniel Ramírez.

Según explicó, la pericia oficial no encontró rastros de Loan en el automóvil. "En la pericia dio todo negativo respecto al vehículo. No hay un solo rastro de Loan ahí", sostuvo.

"El fiscal deberá probar la acusación"

Durante la entrevista, el defensor cuestionó la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal y señaló que, con la prueba incorporada hasta el momento, no existen elementos que permitan sostener la responsabilidad de sus asistidos.

Además, remarcó que el fiscal debe actuar con objetividad y valorar tanto las pruebas de cargo como las de descargo.

Respecto del avance del juicio, Hanson indicó que esta semana continuarán declarando testigos ofrecidos por la Fiscalía y reiteró que, desde la perspectiva de la defensa, no hay evidencia que demuestre la existencia de un plan para sustraer a Loan ni acciones de encubrimiento por parte de Ramírez y Millapi.

Por último, confirmó que Daniel Ramírez permanece detenido en la Unidad 7 de Resistencia y señaló que solicitaron autorización para que pueda realizarse controles médicos por un problema de salud que requiere atención extramuros.