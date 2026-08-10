Curuzú Cuatiá prepara obras hídricas ante la llegada de El Niño

La Municipalidad de Curuzú Cuatiá avanza junto al Gobierno provincial en un plan de obras y prevención para reducir el impacto que podría generar el fenómeno de El Niño en la ciudad.

La intendenta Verónica Espíndola explicó en diálogo con Hoja de Ruta que, luego de una recorrida realizada junto al gobernador Juan Pablo Valdés y equipos técnicos de la Provincia, se definieron las primeras intervenciones sobre el sistema de arroyos.

"Fue una tarde de trabajo con todo el equipo municipal, mostrándoles nuestros relevamientos, la situación y cómo están los arroyos. Luego recorrimos las zonas y ya determinamos cuál iba a ser la intervención de la Provincia", explicó.

La primera intervención

Curuzú Cuatiá está atravesada por cuatro arroyos. Tres de ellos —Marote, Castillo y Curuzú— ya fueron canalizados, mientras que todavía resta avanzar sobre el Sarandí.

Sin embargo, la primera intervención estará concentrada en la zona donde el arroyo Curuzú desemboca en el Mirinay, donde se detectó un importante tapón vegetal y acumulación de residuos.

Según explicó Espíndola, durante un relevamiento se encontraron además botellas, bolsas y distintos tipos de basura que obstruyen el curso de agua.

"Lo primero que se va a hacer es la desembocadura del Curuzú, que se va a limpiar completamente. Tiene un tapón vegetal y de residuos importante", señaló.

La intendenta confirmó que los equipos y la maquinaria ya comenzaron a trasladarse hacia la ciudad y que los trabajos podrían comenzar entre el martes y el miércoles.

Después, el arroyo Sarandí

Una vez finalizada esa primera etapa, el plan contempla avanzar con la canalización del arroyo Sarandí, una de las obras consideradas necesarias para mejorar el escurrimiento del agua.

El objetivo, explicó la jefa comunal, no es eliminar completamente el riesgo de anegamientos, sino lograr que el agua pueda circular y salir rápidamente de la ciudad.

"De inundarnos, nos podemos inundar porque son prácticamente las mismas zonas que se vienen inundando hace mucho tiempo. Lo que buscamos es que el agua circule y que salga rápidamente de la ciudad", sostuvo.

Un comité de crisis

Además de las obras de infraestructura, Curuzú Cuatiá conformó un comité de crisis integrado por el municipio, la Policía de Corrientes, el Ejército, Gendarmería, Bomberos y el hospital local.

El espacio comenzó a funcionar hace más de un mes y tiene como objetivo coordinar las acciones ante posibles emergencias.

La ciudad cuenta además con dos centros de evacuación y trabaja en la logística necesaria para asistir a las familias que eventualmente deban abandonar sus viviendas.