El mercado cambia: advierten que los comercios que no se digitalicen quedarán atrás

El mercado inmobiliario de Corrientes atraviesa realidades diferentes según el tipo de propiedad. Mientras la demanda de viviendas para alquilar continúa sostenida, el sector de los locales comerciales enfrenta mayores dificultades debido a la caída del consumo y los cambios en los hábitos de compra.

Así lo explicó Iván Montanaro, integrante de la Federación Económica y presidente del Tribunal de Ética de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, en diálogo con Hoja de Ruta.

Según señaló, en el caso de las viviendas existe una relación bastante directa entre precio y demanda: cuando una propiedad no está publicada a un valor acorde al mercado, permanece desocupada hasta que el propietario ajusta el precio.

Locales comerciales, el sector más golpeado

La situación es diferente para los locales comerciales. Montanaro reconoció que actualmente existe una cantidad importante de inmuebles desocupados y vinculó el fenómeno principalmente con la caída del consumo y la transformación de los hábitos comerciales.

"Lo que estamos viendo es una situación de falta de consumo en todo el país, no solamente en la provincia o en la ciudad", explicó.

A esto se suma el crecimiento del comercio electrónico y la posibilidad de comprar productos desde otras partes del país o del mundo a precios que, en muchos casos, resultan más competitivos que los de un comercio tradicional.

Para el comerciante, mantener un local implica afrontar alquiler, salarios, aportes, impuestos y otros costos fijos en un contexto donde las ventas no siempre alcanzan.

Piden adecuar los alquileres al mercado

Ante este escenario, Montanaro sostuvo que los propietarios también deben adaptarse a las nuevas condiciones.

"Si tenés un local hoy vacío, mi asesoramiento tiene que decirte: acomodá el precio, bajalo", afirmó.

Explicó que mantener un inmueble desocupado durante varios meses puede generar una pérdida mayor que reducir temporalmente el valor del alquiler para conseguir un inquilino.

Incluso planteó que, cuando un comerciante ya está cumpliendo con el pago pero el alquiler quedó elevado respecto del mercado, también puede ser conveniente revisar el precio hasta que la actividad económica se recupere.

La tecnología como clave para los comercios

Montanaro también puso el foco en la necesidad de que los comerciantes se adapten a las nuevas formas de consumo.

Desde la Federación Económica realizaron una encuesta junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología que detectó que numerosas empresas de la provincia todavía no están completamente digitalizadas ni utilizan herramientas de comercio electrónico.

"Hoy en día, quien no está haciendo esto se va a quedar y va a terminar cerrando el local", advirtió.

En ese sentido, destacó que la Federación trabaja con capacitaciones vinculadas al e-commerce, digitalización de empresas, software y formación de empleados, además de líneas de crédito destinadas a facilitar inversiones.