Iván Dornelles: “La visita del Papa puede ser una oportunidad para hermanarnos”

La visita del Papa León a la Argentina, prevista para noviembre, comenzó a tomar forma y genera expectativa dentro de la Iglesia argentina. Entre quienes siguen de cerca los preparativos se encuentra el obispo auxiliar de Buenos Aires, Iván Dornelles, nacido en Alvear, quien destacó el carácter histórico que tendrá el encuentro.

En diálogo con Hoja de Ruta, Dornelles explicó que la organización de la visita comenzó hace tiempo, aunque fue a partir del anuncio oficial que el proceso empezó a tomar mayor dimensión.

"Todos rezamos para que esto sea efectivo y la visita se haga realidad. Con el anuncio comenzó todo esto a hacerse realidad y día a día va tomando forma", señaló.

Una visita para acompañar y confirmar la fe

El obispo explicó que el viaje del Papa tendrá principalmente un carácter pastoral y que su objetivo será acompañar a los fieles y fortalecer su fe.

"Viene el sucesor de Pedro entre nosotros y viene a confirmarnos la fe, alentarnos y sostenernos", sostuvo.

Dornelles también destacó algunos de los mensajes que viene transmitiendo León desde el inicio de su pontificado, especialmente en relación con la necesidad de recuperar los vínculos humanos en una sociedad atravesada por la tecnología.

"Él nos habla mucho de no perder o recuperar nuestra humanidad, nuestra forma de ser humanos", explicó.

En ese sentido, vinculó ese mensaje con cuestiones cotidianas como recuperar las costumbres, compartir tiempo con los hijos, salir a caminar y volver a poner en valor los vínculos personales.

Un desafío frente a la grieta

Uno de los aspectos que Dornelles considera más importantes de la visita será la posibilidad de que distintos sectores de la sociedad puedan encontrarse y trabajar juntos.

"Es el gran desafío que tenemos. Ojalá que sea un ejercicio para que podamos dar un pasito", afirmó.

El obispo sostuvo que la sociedad argentina tiene dificultades para sostener espacios de unidad y consideró que la llegada del Papa podría ser una oportunidad para generar un encuentro más allá de las diferencias políticas e ideológicas.

Consultado específicamente por el posible encuentro entre León y el presidente Javier Milei, Dornelles expresó su expectativa de que la presencia del pontífice contribuya a generar un gesto de acercamiento.

"Confío en que la presencia del Papa haga reflexionar y, bueno, un gesto de altura de circunstancia para poder hermanarse", señaló.

Una misa multitudinaria

La organización de la visita todavía se encuentra en etapa de definición. Buenos Aires aparece como uno de los principales puntos del recorrido y se analizan espacios abiertos que puedan recibir a una multitud.

Dornelles explicó que un estadio tiene una capacidad limitada, mientras que una avenida permite organizar un encuentro mucho más masivo, aunque requiere una importante infraestructura de seguridad, baños, asistencia sanitaria y pantallas.

"Se está trabajando en todas esas opciones, buscando la mejor", indicó.

El cronograma anunciado contempla la llegada del Papa el domingo 8 de noviembre y su permanencia en el país hasta el miércoles 11, cuando continuaría viaje hacia Perú.

Además de Buenos Aires, Córdoba aparece como otro de los destinos previstos, una alternativa que permitiría facilitar la participación de fieles de distintas provincias.