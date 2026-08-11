“El temblor duró más de dos minutos”: el relato desde Colombia tras el terremoto

Colombia atraviesa horas críticas después del fuerte terremoto registrado ayer a las 7:43 de la mañana, que provocó graves daños en distintas regiones del país. Según el último balance informado por las autoridades, 132 personas murieron y más de 500 resultaron heridas.

En diálogo con Hoja de Ruta, el periodista colombiano Guillermo Romero, director de Pantallazos Noticias y miembro del Círculo de Periodistas de Bogotá, describió la situación que atraviesa el país y las tareas de asistencia que continúan durante esta jornada.

Las zonas más afectadas son los departamentos de Chocó, además de las ciudades de Pereira, Cali y Manizales, donde equipos de emergencia trabajan sobre viviendas y edificios que colapsaron.

Continúa la búsqueda entre los escombros

Los equipos de emergencia ya identificaron los principales puntos donde se produjeron derrumbes y concentran allí las tareas de búsqueda y rescate.

En Cali se trabaja sobre aproximadamente diez sitios, mientras que en Manizales son alrededor de veinte los sectores donde se realizan tareas de revisión y asistencia.

Romero señaló que todavía no existe una cifra precisa de desaparecidos, aunque estimó que unas 50 personas podrían permanecer bajo los escombros o sin ser localizadas.

Entre los momentos más conmovedores de la jornada estuvo el rescate de un bebé de seis meses y su madre, encontrados con vida debajo de los escombros.

Chocó, una de las regiones más afectadas

El departamento de Chocó presenta una situación particularmente compleja debido a sus dificultades de comunicación y acceso.

Según explicó el periodista, se trata de una región selvática y de difícil acceso, que cuenta con un único aeropuerto y pocas vías de comunicación terrestre.

En ese contexto, comenzaron a llegar ayudas desde distintos lugares. Estados Unidos comprometió 15 millones de dólares para asistir a los damnificados, mientras que otros países también ofrecieron colaboración.

Además, el futbolista colombiano Jhon Arias envió un avión con ayuda destinada específicamente a los damnificados de Chocó.

Saqueos y toque de queda en Cali

La emergencia también generó situaciones de tensión social. Romero explicó que Cali fue una de las ciudades donde se registraron saqueos, por lo que las autoridades establecieron un toque de queda para intentar controlar los episodios.

Al mismo tiempo, miles de personas que perdieron sus viviendas buscaron refugio en casas de familiares o recurrieron a los espacios habilitados por las alcaldías.

El periodista destacó especialmente la solidaridad de la población, que salió a colaborar con palas, picos y herramientas, incluso antes de que pudieran ingresar las máquinas pesadas.

Colombia, un país acostumbrado a los terremotos

Romero explicó que Colombia se encuentra en una zona sísmica activa y que los movimientos de tierra forman parte de la realidad cotidiana de algunas regiones.

Incluso mencionó el caso de La Mesa de los Santos, cerca de Bucaramanga, donde los movimientos sísmicos son frecuentes.

Frente a este escenario, el país realiza anualmente jornadas de prevención en las que se instruye a la población sobre cómo actuar ante un terremoto: utilizar las escaleras, evitar los ascensores, identificar lugares seguros y establecer puntos de encuentro.

"En cada año se hace un día de prevención", explicó Romero, quien contó que después del terremoto los vecinos de su propio barrio en Bogotá se dirigieron al punto de encuentro establecido.

Daños en edificios y servicios

El sismo también provocó daños en infraestructura. En Cali, parte del Hospital Universitario, uno de los más antiguos de la ciudad, sufrió un colapso en el sector pediátrico.

En Manizales, una de las torres de la catedral sufrió un importante desplome, mientras que en Pereira más de 20 edificios habrían colapsado completamente, según el periodista.

Las autoridades deberán ahora determinar cuáles estructuras pueden ser reparadas y cuáles deberán ser demolidas para evitar nuevos accidentes.

En cuanto a los servicios, Bogotá registró cortes de internet y comunicaciones durante aproximadamente 15 minutos. En otras regiones, como Chocó, todavía se trabaja para restablecer las redes, mientras que en Armenia hubo afectaciones en el sistema de acueducto.

También se suspendió un partido de fútbol

La emergencia tuvo además consecuencias en la actividad deportiva. El encuentro entre River Plate y Santa Fe, previsto en Colombia, fue aplazado como consecuencia de la situación generada por el terremoto.

La decisión respondió tanto al contexto de duelo por las víctimas como a la necesidad de verificar las condiciones de seguridad del estadio El Campín y reorganizar los operativos de emergencia.

Mientras continúan las tareas de rescate, evaluación y asistencia, Colombia enfrenta ahora una nueva etapa: reconstruir las zonas afectadas y determinar la magnitud total de los daños provocados por el terremoto.