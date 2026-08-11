Paso de la Patria se prepara para la 61° Fiesta Nacional del Dorado con hasta 400 equipos

Paso de la Patria ultima los detalles para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Dorado, uno de los eventos más importantes del calendario turístico y pesquero de Corrientes. La celebración se desarrollará del 14 al 17 de agosto y tendrá actividades distribuidas en distintos puntos de la localidad.

El intendente Oscar “Chino” García aseguró en diálogo con Hoja de Ruta que la organización se encuentra en la etapa final y destacó la variedad de propuestas previstas para el fin de semana largo.

"Si el clima nos acompaña, creo que vamos a vivir una jornada de fin de semana largo bastante importante, con buen marco de público y una propuesta muy rica en actividades para la familia", sostuvo.

Pesca, música y actividades para toda la familia

La programación incluirá pesca de costa el sábado, el tradicional concurso de pesca embarcada el domingo y la posterior cena de pescadores con entrega de premios.

Además, habrá festivales folclóricos durante viernes, sábado y domingo, con propuestas en el Anfiteatro Finín Palma y en la zona de playa.

La grilla artística incluirá chamamé, cumbia y chacarera, con la participación de artistas como Iván Ruiz y Piko Frank, además de distintos grupos provenientes de la región.

El sábado por la noche también se realizará la elección de la Reina de la Fiesta Nacional del Dorado.

Premios para incentivar la participación

Uno de los principales atractivos de esta edición será el esquema de premios del concurso de pesca.

García confirmó que, además de los premios destinados a los ganadores, se sorteará un chalet de fin de semana de 50 metros cuadrados, construido sobre un terreno de 450 metros cuadrados, entre todos los equipos participantes.

También se sorteará una lancha con motor, mientras que los primeros puestos recibirán dinero en efectivo, motores y otros premios.

"El chalet y la lancha son premios de muy buen nivel, sobre todo para que la gente se anime a venir y participar en un concurso tan tradicional como el de la pesca del dorado", explicó.

Hasta el momento ya había 270 equipos inscriptos, mientras que desde el municipio estiman alcanzar entre 350 y 400 equipos durante el torneo.