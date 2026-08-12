Ituzaingó celebra 162 años con la mirada puesta en el desarrollo industrial

Ituzaingó celebra este 12 de agosto sus 162 años de historia con una agenda de actividades que debió ser modificada por las condiciones climáticas, pero con una mirada puesta en los proyectos que buscan impulsar el desarrollo y la industrialización de la ciudad.

En diálogo con Hoja de Ruta, el intendente Emilio Nicolás confirmó que el acto protocolar por el aniversario se realizará de todos modos, aunque el desfile cívico-militar dependerá de la evolución del tiempo. En caso de no poder desarrollarse al aire libre, las actividades se trasladarán al Centro Cultural.

La jornada también contempla una cena comunitaria con vecinos de la localidad.

La lluvia obligó a suspender inauguraciones

Las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada llevaron al municipio y al Gobierno provincial a suspender las inauguraciones que estaban previstas para la jornada anterior.

Entre las obras que quedaron pendientes se encuentran el Centro de Desarrollo Infantil "Casita Feliz", destinado a brindar asistencia y contención a hasta 90 niños; 3.000 metros de cordón cuneta, ripiado e iluminación en el barrio Cazadores Correntinos; y la planta de faena municipal.

Nicolás explicó que la planta ya cuenta con habilitaciones para la faena de búfalos y que actualmente se gestiona ante el SENASA la autorización para el tránsito federal de la producción.

"Tenemos que cumplir una serie de requerimientos del SENASA para poder tener tránsito federal", explicó el intendente.

La obra fue financiada con recursos provenientes del impuesto a la mera compra, con un esquema que permitió reinvertir recursos del sector productivo en infraestructura vinculada a la propia actividad.

"Mucho potencial por desarrollar"

Al referirse al presente de Ituzaingó, Nicolás destacó la riqueza natural de la localidad, sus playas y el río Paraná, pero remarcó especialmente la necesidad de avanzar hacia una mayor diversificación productiva.

"Hoy Ituzaingó celebra el progreso constante, la riqueza natural que tenemos y la mirada a futuro que tiene Ituzaingó, siendo uno de los departamentos con mayor forestación y empezando un proceso de cambio en industria y trabajo", sostuvo.

En esa línea, el intendente aseguró que la ciudad atraviesa una etapa en la que busca generar las condiciones necesarias para atraer inversiones privadas y fortalecer el desarrollo industrial.