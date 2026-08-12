Cambio de poder en Misiones: Passalacqua se fortalece y Rovira pierde terreno

La política misionera atraviesa un fuerte proceso de reconfiguración que tiene como protagonistas al gobernador Hugo Passalacqua y al histórico líder de la Renovación, Carlos Rovira. El periodista y corresponsal de La Nación en Misiones, Martín Boerr, analizó en Hoja de Ruta el escenario político de la provincia y aseguró que el poder comenzó a cambiar de manos de manera acelerada.

La jornada de este miércoles, marcada por la llegada de gobernadores del Norte y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, representa además un momento significativo para Passalacqua, quien se mostrará como anfitrión y principal referente político del oficialismo misionero.

Según explicó Boerr, se trata de una situación diferente a la de años anteriores. Recordó que, durante las últimas visitas de Santilli a Misiones, el primer dirigente al que se acercaba era Rovira y recién después mantenía encuentros con Passalacqua. "Hoy no hay encuentro con Carlos Rovira. El centro de atención va a ser un Hugo Passalacqua muy fortalecido en Misiones", señaló.