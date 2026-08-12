María Fernanda Piragine Niveyro: “Fernando fue el padre de todos los correntinos”

Corrientes volverá a rendir homenaje este viernes a Fernando Piragine Niveyro, al cumplirse 62 años de su fallecimiento. El acto se realizará a las 11.30 en la plazoleta que lleva su nombre, ubicada sobre la avenida Gobernador Pujol, en la zona del Poncho Verde. Por la tarde, a las 19.30, se celebrará además una misa en la iglesia San Francisco.

En diálogo con Hoja de Ruta, María Fernanda Piragine Niveyro, hija del exgobernador, destacó la importancia de mantener vigente la memoria de quien considera una figura fundamental en la historia de Corrientes.

"Marcó un antes y un después para nuestra provincia", sostuvo.

"Fue el padre de todos los correntinos"

Al recordar a su padre, María Fernanda explicó que muchas veces lo identifica no solamente desde el vínculo familiar, sino por la dimensión de su obra pública y su preocupación por el desarrollo de la provincia.

"En realidad siento que Fernando Piragine Niveyro fue el padre de todos los correntinos, porque realmente pensó exactamente lo que un padre quiere para sus hijos", expresó.

Entre los principales ejes de su gestión destacó especialmente la educación. Según relató, una de las experiencias que marcó al exgobernador fue haber tenido que trasladarse desde Empedrado a la ciudad de Corrientes para poder continuar sus estudios secundarios, debido a la falta de escuelas de ese nivel en gran parte del territorio provincial.

Por ese motivo, durante su gobierno impulsó la creación de escuelas secundarias en distintos departamentos para ampliar las posibilidades educativas de los jóvenes del interior.

"Como él lo vivió, hizo lo imposible para que los chicos de su provincia pudieran acceder a la escuela media", recordó.