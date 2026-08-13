Ventas del Día del Niño: advierten caída del consumo y el avance de las compras digitales

El consumo continúa siendo uno de los principales puntos de preocupación para el sector comercial y empresarial. En este contexto, el presidente de la Federación Económica de Corrientes, Guillermo Basabe, sostuvo que el país atraviesa un proceso recesivo que impacta especialmente en el comercio y la industria, dos sectores con fuerte incidencia en el empleo.

En diálogo con Hoja de Ruta, Basabe explicó que mientras algunas actividades como el petróleo, el gas, la minería, la ganadería y la agricultura mantienen un mejor desempeño, otros sectores enfrentan un escenario mucho más complejo.

"Estamos en un proceso recesivo en varios sectores. Tenemos sectores que están funcionando bien y después tenemos sectores muy complicados, como el comercio y la industria, que también son motores y que dan mucho empleo", señaló.

Menos poder adquisitivo y más endeudamiento

Para Basabe, uno de los principales factores detrás de la retracción del consumo es la pérdida del poder adquisitivo. Según planteó, existe una brecha entre la evolución de los salarios y la inflación que habría generado una pérdida cercana al 20% en la capacidad de compra.

A esto se suma el nivel de endeudamiento de muchas familias, tanto a través de créditos bancarios como de tarjetas y otros mecanismos de financiación.

"Tenemos un problema entre salarios e inflación. Ha habido una diferencia, que vamos a ponerla en un 20% de pérdida de poder adquisitivo de la gente. Eso se traduce en consumo", explicó.

El dirigente consideró que esta combinación de menor poder de compra y mayores compromisos financieros termina repercutiendo directamente sobre los comercios.

La preocupación por las tasas de las tarjetas

En ese escenario, Basabe puso el foco también en el costo del financiamiento. Consideró que las tasas que se aplican a los consumos financiados son excesivamente elevadas y reclamó una intervención del Gobierno nacional y del Banco Central.

"Vos vas a poner un plazo fijo y el banco te da un 20% anual, pero por el crédito que te da para consumir por la tarjeta te cobra el 100%. Eso es una barbaridad", cuestionó.

Para el presidente de la FEC, la diferencia entre las tasas pasivas y las que enfrentan los consumidores genera un círculo que termina profundizando las dificultades para recuperar el consumo.

El comercio también cambia por el avance del e-commerce

Otro de los fenómenos que, según Basabe, está modificando profundamente al sector es el crecimiento de las compras digitales.

El dirigente estimó que a nivel nacional cerca del 40% del comercio ya se maneja a través del e-commerce o plataformas de venta, y consideró que esa participación seguirá aumentando en los próximos años.

"Es algo irreversible que no vas a poder parar. La practicidad de, desde tu casa, desde el celular, sentado, comprar algo", sostuvo.