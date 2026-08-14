Lisandro Rueda: “El Gobierno nacional descalzó el sistema público del transporte”

El subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Corrientes, Lisandro Rueda, habló sobre la situación del servicio público en la ciudad y el contexto nacional. Durante su visita a "O sea, digamos", analizó los costos del sistema y cuestionó las diferencias entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y el interior.

Subsidios, costos del sistema y la situación nacional

“Nuestra gestión se está ocupando de la política pública del transporte”, afirmó Rueda al referirse al escenario actual. Luego cuestionó el esquema nacional y remarcó medidas "poco federales". De esa manera, agregó "el Gobierno nacional descalzó el sistema público del transporte, han quitado subsidios y las jurisdicciones tienen que hacerse cargo”.

El funcionario planteó que la diferencia también se refleja en la situación laboral y operativa de cada jurisdicción. “Por convenio, los choferes cobran lo mismo que quienes trabajan en la zona del Amba, pero con otros costos”, señaló.

Al comparar las tarifas, Rueda apuntó contra los beneficios que recibe el área metropolitana. “Les cargan de subsidios y pagan mucho menos el valor de combustible, por lo que no repercute en las tarifas”, afirmó.

Según explicó, esa diferencia afecta en las provincias, donde el boleto tiene una estructura de costos distinta. “En el interior siempre cuesta más. El Gobierno provincial y municipal hacen el esfuerzo económico para la sustentabilidad del sistema”, sostuvo.

En medio de la discusión salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Rueda destacó el diálogo que mantienen con el gremio y valoró la voluntad de los choferes. “Quieren trabajar y tener un salario digno, es su derecho”, dijo.

El funcionario explicó que en las conversaciones se pone sobre la mesa la situación económica del transporte. “Nosotros sinceramos el sistema: estos son los números, estos son los pasajes, estas son las gratuidades que tenemos”, señaló.

"Acá no pagan los estudiantes, ni las personas con discapacidad, ni los mayores de 70 años”, detalló. Y, según explicó, esas gratuidades también generan un impacto sobre el financiamiento del transporte y deben contemplarse para sostenerlo.

En esa línea, Rueda valoró las decisiones adoptadas por las autoridades provinciales y municipales. “Juan Pablo Valdés y Claudio Polich tomaron la determinación de hacer foco en el transporte público y no descalzarlo”, dijo.

La situación de las aplicaciones de transporte

Respecto al servicio mediante aplicaciones privadas, Rueda señaló que Uber y Cabify están habilitadas para operar en Corrientes. “Cualquier persona que quiera trabajar de esto, necesita el permiso municipal, si no te bloquea la aplicación”, afirmó.

El funcionario indicó que el municipio cuenta con una base de datos de los conductores habilitados. “Son más de 700 las personas que manejan”, detalló. También confirmó que Didi está cerca de completar su permiso: “Está todo en regla y competirá en igualdad de condiciones”, sostuvo.

Sobre las motos Uber, el funcionario fue contundente y descartó que el municipio vaya a promover la modalidad. “Hay muchas cuestiones de seguridad y salubridad, además de la responsabilidad civil”, afirmó.

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