Servicios, alimentos y salud: los rubros que más presionaron sobre la inflación de julio

La inflación de julio fue del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. De esta manera, la variación interanual alcanzó el 33,8%, mientras que el acumulado de los primeros siete meses de 2026 llegó al 19,3%.

El dato volvió a poner el foco sobre la evolución de los precios y, especialmente, sobre la diferencia entre el índice general y aquellos rubros que tienen un impacto más directo sobre los gastos cotidianos de los hogares.

En diálogo con Hoja de Ruta, el economista y analista de datos Francisco Martinelli Maza sostuvo que hay aumentos que se encuentran claramente por encima del promedio.

“Si nosotros abrimos el índice de inflación, vemos que son los dos rubros que más aumentaron. Sin embargo, hay aumentos sensibles que están por encima de la inflación”, explicó.

Servicios: el rubro que más se aleja del promedio

Uno de los principales puntos señalados por el economista es la evolución de los servicios.

En los últimos diez meses, los servicios acumularon un incremento del 47,1%, mientras que la inflación general para el mismo período fue del 28,7%. También se ubicaron por encima del promedio el transporte público, con una suba del 45,1%, y los combustibles, con un 45,9%.

En julio, además, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,2%.

Las facturas de electricidad en el AMBA subieron 1,5% para usuarios residenciales sin subsidio, mientras que el gas aumentó 2,8% y el agua 3%.

“Siguen siendo aumentos que también están pactados ahora ya para ocurrir de nuevo en agosto”, advirtió Martinelli Maza.