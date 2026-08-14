Yapeyú tiene ocupación hotelera total por los festejos del 17 de agosto

La localidad se prepara para recibir a una gran cantidad de visitantes por los actos centrales en homenaje al General José de San Martín. Desde el municipio confirmaron que la capacidad hotelera está agotada desde hace aproximadamente un mes y que quienes todavía buscan alojamiento son derivados a localidades cercanas.

Yapeyú se prepara para vivir una de las fechas más importantes de su calendario con una convocatoria que ya supera las expectativas. A pocos días de los actos centrales por el aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, la localidad tiene toda su capacidad hotelera ocupada.

En diálogo con Hoja de Ruta, el director de Cultura del municipio, Jesús Ferreira, explicó que desde hace aproximadamente un mes no quedan plazas disponibles y que reciben consultas diariamente de personas que buscan alojamiento para participar de las actividades.

“Todo lo que es capacidad hotelera del pueblo está totalmente agotada. Recibimos constantemente todos los días llamadas y consultas de gente que quiere venir a presenciar tanto el festival como el acto”, señaló.

Ante la falta de lugares, desde el municipio están derivando a los visitantes hacia localidades cercanas, entre ellas Paso de los Libres.

Ferreira reconoció que esperaban una importante convocatoria, pero admitió que los sorprendió la rapidez con la que se completaron los alojamientos.

Festival del Libertador

Las actividades comenzarán el 16 de agosto por la noche, con una nueva edición del Festival del Libertador, que tendrá lugar desde las 21 en el predio del camping municipal.

La programación incluirá artistas locales y visitantes, con una propuesta pensada para distintos públicos.

Uno de los puntos destacados será la participación del Ballet Municipal de Danzas Folclóricas, una iniciativa creada durante la actual gestión municipal para fortalecer las expresiones artísticas propias de Yapeyú.

“Qué mejor que Yapeyú, como la cuna del chamamé, como nos gusta decir a nosotros, que tenga sus propias expresiones artísticas, tanto en música como en baile”, sostuvo Ferreira.

Durante la medianoche se realizará además la tradicional entonación del Himno Nacional y el homenaje al Libertador.