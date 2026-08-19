Echeverría: “La gente está podrida de las peleas de la política y necesitamos resultados”

El intendente de Empedrado, Fernando "Chara" Echeverría, habló sobre el escenario político nacional y el armado de Axel Kicillof de cara a las próximas elecciones. El jefe comunal correntino es uno de los referentes del espacio Movimiento Derecho al Futuro en la provincia y destacó la necesidad de construir una propuesta amplia, alejada de las disputas internas.

En diálogo con Hoja de Ruta, Echeverría sostuvo que Kicillof debe buscar representar a distintos sectores y planteó la necesidad de construir consensos con gobernadores y dirigentes de diferentes espacios.

“Nosotros no necesitamos reeditar o unirnos para ganar, necesitamos generar consenso. La gente está podrida de las peleas, está podrida de lo político, y necesitamos resultados”.

Una propuesta que mire al interior

Echeverría cuestionó el rumbo de las políticas nacionales y sostuvo que Corrientes y otras provincias del interior necesitan una mayor atención por parte del próximo Gobierno nacional.

En ese sentido, planteó la necesidad de recuperar la inversión en áreas como salud, educación, tecnología y obra pública.

“Este próximo gobierno nacional requiere de gente que invierta en la salud, que invierta en la educación, que invierta en la tecnología, que invierta en la obra pública”.

El intendente también cuestionó la mirada del Gobierno nacional sobre las distintas regiones del país y sostuvo que actualmente se priorizan determinados sectores productivos por sobre las necesidades del interior.