Corrientes licitó obras pluviales para prevenir anegamientos en sectores críticos

El subsecretario de Obras Públicas, Antonio Portel, explicó el avance de distintas intervenciones destinadas a mejorar la conducción del agua y prevenir anegamientos. Entre ellas, destacó la obra del barrio Santa Rosa, que tendrá tres etapas y alcanzará también sectores de Santa Teresita.

La Provincia avanza junto al Municipio de Corrientes en distintas obras de infraestructura destinadas a mejorar el desagüe y reducir los problemas de anegamiento en distintos barrios de la ciudad.

En diálogo con Hoja de Ruta, el funcionario destacó especialmente la intervención que se lleva adelante en el barrio Santa Rosa, una obra que contempla tres etapas y busca mejorar la conducción del agua hacia el sistema de desagüe de la ciudad.

La primera etapa contempla alrededor de 500 metros lineales de obra y apunta a resolver una problemática histórica de la zona, donde las lluvias generan importantes acumulaciones de agua.

“Lo que se está pretendiendo es una adecuada conducción del agua pluvial, que permita que no se aneguen los barrios”, explicó Portel.

La intervención continuará con nuevas etapas que alcanzarán sectores de Santa Teresita, incorporando distintos pluviales, sumideros y acometidas para captar y conducir el agua.

Según explicó el funcionario, la primera etapa tiene un plazo estimado de entre tres y cinco meses, condicionado también por las condiciones climáticas y la complejidad de trabajar sobre una avenida de alto tránsito.