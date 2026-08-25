Mburucuyá destrabó su Concejo Deliberante después de ocho meses de bloqueo

El viceintendente Sebastián Guastavino Calathaki confirmó que el Concejo volvió a sesionar con normalidad luego de que la oposición diera quórum. La situación había impedido durante meses el tratamiento de distintas iniciativas del Ejecutivo, entre ellas las emergencias económica, administrativa y climática.

Después de ocho meses de parálisis institucional, el Concejo Deliberante de Mburucuyá volvió a sesionar con normalidad. Así lo confirmó el viceintendente de la localidad, Sebastián Guastavino Calathaki, quien explicó que el conflicto se destrabó luego de que los concejales de la oposición dieran finalmente el quórum necesario.

“Gracias a Dios la semana pasada con el quórum que nos dieron los concejales de la oposición se pudo avanzar y tratar los temas que se venían tratando”, señaló en diálogo con Hoja de Ruta.

El funcionario explicó que durante ese período se realizaron 23 llamados a sesiones sin conseguir el quórum suficiente para sesionar. La situación había generado un bloqueo que afectaba tanto al Ejecutivo como al Legislativo municipal.

La renuncia de Guastavino y el reemplazo

Uno de los puntos que finalmente pudo resolverse fue la renuncia del exintendente Pablo Guastavino a su banca de concejal, que permitió avanzar con su reemplazo.

Según explicó el viceintendente, la renuncia fue tratada en una sesión ordinaria y posteriormente Cristian Escalante ocupó la banca vacante.

Guastavino también se refirió a la discusión por las dietas de los concejales y sostuvo que quienes no asistieron a las sesiones no cobraron durante ese período, de acuerdo con lo establecido por la normativa municipal. El tema, además, fue llevado a la Justicia.

Emergencias económica, administrativa y climática

Con el funcionamiento del Concejo restablecido, también pudieron avanzar tres herramientas que el Ejecutivo consideraba necesarias: la emergencia económica, la emergencia administrativa y la emergencia climática.

Guastavino recordó que la gestión asumió en diciembre, en medio de fuertes lluvias e inundaciones, y posteriormente enfrentó un tornado que provocó daños importantes en la localidad.

“Eso puso en jaque también a una gestión que recién estaba empezando”, explicó.

El viceintendente señaló además que la emergencia administrativa estaba relacionada, entre otras cuestiones, con la situación del personal municipal y con modificaciones salariales realizadas durante la gestión anterior.