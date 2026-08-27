“La gente se emocionó y nosotros también”: la noche de Las Hermanas Vera en el Teatro

El Teatro Oficial Juan de Vera fue escenario este miércoles de una noche especialmente emotiva con el estreno de “Regreso a Caá Catí. El viaje de las Hermanas Vera”, el documental que reconstruye la trayectoria de Rafaela y Bonni Vera, dos referentes fundamentales del chamamé y de la cultura correntina. Las protagonistas visitaron los estudios de Hoja de Ruta para conversar sobre lo vivido.

La función tuvo sala llena, con alrededor de 680 personas, y estuvo marcada por los aplausos, los sapucays, las risas y la emoción del público a lo largo de la película. Las propias Hermanas Vera reconocieron que vivieron la presentación con cierta distancia, sorprendidas por la reacción de la gente ante distintos momentos de su historia.

El documental, impulsado por la Universidad Nacional del Nordeste junto al Colectivo Syry y dirigido por la docente e investigadora Carolina Gandulfo, propone recuperar la historia artística de Las Vera a partir de sus raíces en Caá Catí, su infancia, el guaraní, los vínculos familiares y el camino que recorrieron durante 57 años de trayectoria.

Uno de los momentos más significativos alrededor del estreno estuvo relacionado justamente con la fecha elegida. El 26 de agosto es el cumpleaños de Zeferina, la madre de las Hermanas Vera, quien fue una figura fundamental en los comienzos de su carrera. Cuando Rafaela se enteró de que el estreno sería ese día, recordó inmediatamente a su madre y sintió que no podía tratarse solamente de una casualidad.

Para Gandulfo, uno de los grandes desafíos del documental fue comprender por qué, después de una carrera desarrollada principalmente fuera de su pueblo natal, la historia de Las Vera necesariamente debía volver a Caá Catí. La respuesta aparece vinculada con el desarraigo, el regreso al pago y con una identidad que también atraviesa profundamente al chamamé.

La película también recupera distintas etapas de la carrera de las hermanas, desde aquellas primeras giras por caminos rurales y escenarios improvisados hasta su llegada a los grandes teatros y su reconocimiento dentro y fuera de Corrientes.

Ahora, “Regreso a Caá Catí” continuará su recorrido. La próxima presentación será en la Feria del Libro de Caá Catí, el 5 de septiembre, y luego llegará a la Casa de Corrientes en Buenos Aires, en una actividad prevista para el 9 de septiembre. La directora también anticipó la intención de llevar el documental a festivales y, especialmente, acercarlo a escuelas para que pueda llegar a nuevas generaciones.

Una historia que comenzó a orillas de una laguna en Caá Catí y que, más de cinco décadas después, volvió a ese lugar de origen para contar, a través de la música y la memoria, una parte de la historia cultural de Corrientes.