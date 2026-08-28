Julio Piumato: “La jueza Cristina Pozzer Penzo usó la causa Loan como escudo”

El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (Uejn), Julio Piumato, volvió a cuestionar duramente a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. Sus declaraciones en "O sea, digamos" se produjeron luego de que la magistrada presentara su defensa en el caso por presunta violencia laboral.

Ahora, el Consejo de la Magistratura deberá ahora elaborar un dictamen y definir si corresponde avanzar hacia un Jurado de Enjuiciamiento. La denuncia fue impulsada por la Uejn y reúne presentaciones individuales vinculadas con trabajadores del Juzgado Federal de Goya.

Piumato aseguró que los denunciantes fueron resguardados durante el proceso. “A las víctimas no las exponemos en primera fila. De ellas recibimos una declaración firmada”, explicó.

El dirigente sindical sostuvo que la cuestión excede la relación entre la jueza y el gremio. “Pozzer Penzo no tiene el conflicto solo con nosotros. Lo tiene con toda la sociedad de Corrientes y la Justicia”, afirmó.

Sobre la situación dentro del Juzgado Federal de Goya, Piumato cuestionó el vínculo de la jueza con parte del personal. “A partir de que ella se hizo cargo, se armó un séquito obsecuente y al resto del personal le transformó la vida en un calvario”, remarcó.

Según el dirigente, algunas personas incluso decidieron dejar sus cargos en el Poder Judicial porque no soportaban las situaciones de violencia laboral.

Como consecuencia de estas condiciones, Piumato indicó que existen denuncias de alrededor de 10 funcionarios letrados. También señaló que las presentaciones contra Pozzer Penzo son anteriores a la investigación por la desaparición de Loan Peña.

“Ella usó la causa Loan para ganar tiempo en esta denuncia y usarla como escudo”, recalcó. De acuerdo a Piumato, la Uejn evitó profundizar públicamente sus cuestionamientos durante la investigación para no afectar un hecho que "generó conmoción nacional".

Acusaciones de vínculos con el contrabando y hechos de corrupción

Durante la entrevista, el secretario general de la Uejn también vinculó a Pozzer Penzo con un presunto hecho de contrabando ocurrido durante su etapa en Paso de los Libres.

Según relató, un hombre habría entregado porcelanato brasilero en una chacra y, tiempo después, al concurrir al juzgado por ser imputado en otra causa penal, reconoció a la mujer que le recibió la mercadería de contrabando. “Cuando su abogado le dijo que era la jueza se quiso morir”, contó Piumato.

En torno a eso, el dirigente afirmó que el caso fue incorporado al expediente disciplinario como antecedente. “El Tribunal Oral Federal remitió las actuaciones, no lo digo como una opinión, está demostrado. Es una corrupta esa mujer”, sentenció.

Casos de violencia laboral

Piumato también aseguró que la Uejn tiene experiencia en denuncias similares y que reunir los testimonios requiere meses de trabajo. “Cuesta que se animen a denunciar por el temor reverencial”, explicó.

Según manifestó, la situación afecta especialmente a trabajadores que se encuentran en una posición de debilidad frente a “este tipo de conductas psicópatas”.

“Por nuestra experiencia, la mayoría de los casos en los que se dan estas situaciones de acoso, es para ocultar acciones absolutamente ilegales. El manejo del poder para beneficio propio”, enfatizó.

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