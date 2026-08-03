Suteco aseguró que el paro tuvo alta adhesión y reclamó la reapertura de la paritaria

El secretario general de Suteco, Fernando Ramírez, respaldó el paro nacional docente realizado este lunes y aseguró que la medida de fuerza tuvo una importante adhesión en Corrientes. Explicó que el reclamo apunta principalmente a la restitución de la paritaria nacional docente y a la recuperación de distintos fondos destinados al sistema educativo que, según afirmó, fueron eliminados por el Gobierno nacional.

En diálogo con Hoja de Ruta, Ramírez indicó que el conflicto excede la discusión salarial y alcanza al conjunto del financiamiento educativo.

"Lo que pretendemos discutir a nivel nacional son las paritarias nacionales, el financiamiento educativo, la infraestructura escolar, el salario inicial docente y el fondo compensador nacional, que desapareció y generó desigualdades entre las provincias", afirmó.

El dirigente explicó que la desaparición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), del fondo compensador y de otros programas nacionales profundizó las diferencias salariales entre las jurisdicciones y redujo los recursos disponibles para sostener el sistema educativo.

También cuestionó la eliminación del programa de conectividad y del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), organismos que, según señaló, cumplían un rol clave para la capacitación y el fortalecimiento de la educación pública.

"Todo eso desapareció", resumió al referirse a las políticas nacionales implementadas durante el último año.